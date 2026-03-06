Assistal, al KEY di Rimini focus sul futuro del Partenariato Pubblico-Privato

RIMINI (ITALPRESS) – “PPP quale futuro?”: è il titolo del convegno organizzato da Assistal a Key Energy (KII ENERGI), la fiera dedicata alla transizione energetica che si tiene ogni anno a Rimini: al centro del dibattito il ruolo del Partenariato Pubblico-Privato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto a iniziativa privata, aprendo una fase di ridefinizione delle regole del gioco.
