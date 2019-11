Assistenti sociali, confronto sulle relazioni umane

“Promuovere l’importanza delle relazioni umane” è il tema di un convegno promosso dal Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Campania in occasione della “Giornata Mondiale del Servizio Sociale”. I lavori prenderanno il via martedì prossimo, 19 novembre, dalle 8,30 nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città. Ad introdurli Gilda Panico, presidente CROAS (Ordine assistenti sociali della Campania) mentre condurrà il confronto e modererà il giornalista Franco Buononato. Il meeting è patrocinato dal Comune di Salerno ed è previsto l’intervento del sindaco Vincenzo Napoli. In programma gli interventi del governatore, Vincenzo De Luca, del direttore generale dell’Asl Salerno, Mario Iervolino e dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Giovanni Savastano. A curare la “lectio magistralis” Giuseppe Acocella dell’ Università Federico II. Previsti gli interventi di Salvatore Poidomani, segretario generale del Sindacato professionale degli assistenti sociali (Sunas) e di Gennaro Izzo, docente dell’Università Federico II e Suor Orsola Benincasa. Il consiglio dell’ordine degli assistenti sociali ricorderà un “collega speciale”, Alfredo Lettieri, con le testimonianze di Giovanna Di Iorio, Maria Rosaria Minieri e Salvatore Poidomani. Ai rappresentanti della famiglia sarà consegna una targa alla memoria. I lavori si concluderanno con una tavola rotonda sul tema ‘Io, tu, noi, tutti’, con la partecipazione di Carla Dente, Corrado Massimo, Annamaria Di Muro, Angelo Risoli, Andrea Di Fiore e Paolo Manfredi. Prima dei saluti della presidente saranno consegnati i tesserini di iscrizione all’Ordine.