Assocalzaturifici: In ripresa dopo un biennio difficile ma guerra e inflazione pesano sul nostro futuro

”Sebbene il quadro di insieme sia incoraggiante, dopo un biennio complesso, ci sono alcune indicazioni meno confortanti. In primis la disomogeneità della ripresa e poi le conseguenze delle dinamiche inflattive sugli utili delle aziende. A ciò si è aggiunto, a fine febbraio, lo scoppio di un conflitto di cui ancora oggi non si vede la fine, in un’area da sempre tra i maggiori clienti di alcuni distretti calzaturieri italiani”. Così Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici in una nota. L’industria calzaturiera italiana comunque va e supera la crisi del biennio pandemico : nel 2022 crescono il fatturato, che con 14,49 miliardi di euro (+14% sul 2021) ritorna ai livelli pre-covid, e l’export (+23,3% a valore). Si rafforza inoltre il saldo commerciale (5,54 miliardi, +7,6%), mentre i consumi delle famiglie (+9,6%) non riescono ancora ad annullare il gap col pre-pandemia (-2,5%). Tra i mercati, risultati premianti nella Ue il +24,4% in valore la Francia e +27,4% la Germania su gennaio-ottobre 2021. Incrementi ben oltre la media anche in Nord America (USA +60%, Canada +68%) e in Medio Oriente (+55%). E bene, seppur con risultati altalenanti durante l’anno, condizionati dai lockdown, anche la Cina (+41% in valore), soprattutto per l’alto di gamma (prezzo medio +34%). La guerra invece fa crollare le vendite in Russia (-26%) e in Ucraina (-59%) ma tra gli stati dell’ex blocco sovietico cresce il Kazakistan (+40%). Tra le tipologie, le scarpe in pelle, tipiche della tradizione made in Italy, sono le uniche che ancora presentano un divario in volume sul 2019 (peraltro marcato: -10,4%). Sul versante interno, gli acquisti delle famiglie hanno evidenziato variazioni contenute (+6,7% in quantità e +9,6% in spesa) ma comunque positive. La ripartenza dei flussi turistici in ingresso ha inoltre riavviato lo shopping degli stranieri, seppur notevolmente penalizzato dal crollo degli arrivi russi (in aggiunta a quelli cinesi).

Di questo progressivo consolidamento nei livelli di domanda, prosegue la nota Assocalzaturifici, si è giovata la produzione nazionale, salita a 162 milioni di paia (+8,9% sul 2021 ma ancora lontana dai 179 milioni del 2019); come pure l’occupazione, che ha registrato una prima inversione di tendenza, accompagnata da una forte riduzione delle ore di cassa integrazione guadagni autorizzata (-81% per le imprese della filiera pelle, con ancora però un +58% sul 2019). I livelli occupazionali hanno registrato nel 2022 un rimbalzo, dopo la significativa contrazione di fine 2020 (-4%) e l’ulteriore -1,8% del consuntivo 2021, con il recupero di 1.750 addetti, pari al +2,5%, su dicembre 2021 (sono risaliti a 72.336). Un’inversione incoraggiante ma assolutamente insufficiente, comunque, a ripianare anche le sole perdite del biennio antecedente (-4.300 posti di lavoro). Il lungo ed eccezionale periodo di crisi ha invece inasprito, conclude la nota, il processo di selezione tra le aziende, facendo scendere a 3.765 unità i calzaturifici attivi, con un saldo negativo di 216 unità a confronto con dicembre 2021: l’arretramento più pesante da un decennio a questa parte.