Assocamerestero-Imit, intesa per promuovere l’export delle Pmi

A partire da oggi i manager per l’internazionalizzazione potranno contare sull’alleanza con la rete delle Camere di commercio italiane all’Estero. Questo l’obiettivo dell’intesa siglata tra Gian Domenico Auricchio, presidente di Assocamerestero – l’associazione di cui fanno parte le 79 Camere di Commercio Italiane all’Estero (Ccie) e Unioncamere – e Andrea Bonardi, Presidente di Imit – Italian managers for international trade (Associazione italiana manager per l’internazionalizzazione).

In questi primi due anni di vita Imit, l’associazione di Confcommercio che raggruppa oltre 100 manager del business internazionale, ha già fatto molti passi per avvantaggiare i propri professionisti nel difficile lavoro di posizionare all’estero le imprese. La partnership con le Ccie permetterà ai soci Imit di accrescere le proprie competenze e sviluppare nuove relazioni di business oltreconfine: oltre allo scambio di informazioni, il protocollo d’intesa prevede infatti la partecipazione a eventi istituzionali e la definizione e divulgazione di iniziative formative per affinare le competenze dei professionisti sulle attività da svolgere sui mercati esteri.

Inoltre, le Camere di commercio italiane all’estero ospiteranno presso le proprie sedi le Local Organisations di Imit, divenendo un punto di riferimento in 56 Paesi del mondo per professionisti e manager italiani e/o operanti nel Paese di competenza.

“Vogliamo arrivare sempre di più al cuore delle imprese, e il cuore delle imprese sono i loro manager. L’intesa con IMIT ci consente di ampliare ulteriormente il panorama delle alleanze strategiche che portano la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero a collaborare con professionisti esperti e qualificati” commenta Gian Domenico Auricchio, presidente di Assocamerestero.

“L’accordo con le Camere di Commercio Italiane all’Estero rappresenta per i nostri professionisti un vantaggio competitivo e un servizio in più per le imprese. – afferma Andrea Bonardi, Presidente di Imit – Grazie all’esperienza delle Ccie e al loro radicamento sui mercati internazionali, possiamo infatti accrescere le nostre competenze nel commercio con l’estero e nei processi di internazionalizzazione delle imprese, sviluppando nuove collaborazioni direttamente nei Paesi esteri. Inoltre, Imit potrà fungere da ponte con le comunità di manager italiani che vivono all’estero per sviluppare sinergie e progettualità per favorire l’internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese”.