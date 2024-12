Assocamerestero, soddisfazione per la conferma di Zoppas alla guida dell’Ice

Assocamerestero, l’Associazione che riunisce le 86 Camere di commercio Italiane all’estero, esprime soddisfazione per la conferma di Matteo Zoppas alla carica di Presidente dell’Agenzia Ice.La riconferma di una figura che ha saputo trasferire le sue capacità imprenditoriali nell’esperienza alla guida dell’ICE garantisce continuità al lavoro svolto e rappresenta un segnale importante per il Made in Italy sui mercati internazionali.

Assocamerestero riconosce il ruolo centrale di una collaborazione strategica con l’Ice per sostenere le imprese italiane all’estero, rafforzare l’internazionalizzazione e valorizzare le eccellenze produttive del Made in Italy nei mercati globali.

Grazie alla presidenza di Matteo Zoppas, si sta intensificando un dialogo costruttivo tra le Camere di commercio Italiane all’estero e l’Ice, che potrà continuare a tradursi in una piena e fattiva collaborazione sui territori, rafforzando ulteriormente il sostegno alle imprese italiane, nel quadro più ampio di consolidamento dell’export e dell’interscambio commerciale tra Italia e Paesi esteri.