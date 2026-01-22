Associazione abruzzese “Salviamo l’Orso” vince prima edizione Defender Awards

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, Brand britannico sinonimo di avventura, ha annunciato che Salviamo l’Orso – associazione abruzzese impegnata nella tutela dell’orso bruno marsicano – è la vincitrice della prima edizione dei Defender Awards. L’iniziativa, lanciata ad aprile 2025, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale. L’associazione abruzzese, vincendo i Defender Awards nella categoria “Defenders of the Wild”, si aggiudica una Defender 4×4 a supporto delle sue attività per due anni e un fondo da 120mila euro, erogabile in due anni, e il supporto formativo a cura di professionisti esperti. Oltre a quello italiano, sono stati annunciati i vincitori degli altri sei Paesi partecipanti: Regno Unito, Francia, Australia, Giappone e Sudafrica.

I Defender Awards rappresentano un investimento mondiale di 1 milione di sterline e consolidano un impegno del brand di lunga data, a favore delle cause umanitarie e ambientali, proseguendo una tradizione che vede l’azienda da 70 anni al fianco della Croce Rossa Britannica e da oltre 20 anni al fianco di Tusk, l’ente per la conservazione in Africa. I vincitori sono stati scelti da una giuria internazionale di esperti. Mark Cameron – Managing Director di Defender – e la biologa della conservazione Dott.ssa Moreangels Mbizah – fondatrice di Wildlife Conservation Action – hanno presieduto il panel. Le candidature sono state valutate sulla base dell’aderenza alla categoria di appartenenza, all’impatto del progetto, al livello di innovazione nelle operazioni e al contributo che una Defender 4×4 può apportare allo svolgimento delle attività.

“La selezione di iniziative da un’incredibile rosa di 56 progetti globali, non è stata semplice, ma riteniamo che i progetti vincitori rappresentino al meglio gli eroi umanitari e della conservazione in tutto il mondo, in grado di affrontare l’impossibile quotidianamente. Non vediamo l’ora di vedere l’impatto dei Defender Awards su questi stimolanti progetti e nel raggiungimento di nuovi traguardi” ha dichiarato Mark Cameron, Managing Director di Defender. Defender è un marchio guidato da un purpose unico, con una lunga tradizione di supporto alle cause umanitarie, a partire dalle prime Land Rover Series del 1948.

I vincitori, che agiranno direttamente per alleviare le sofferenze o favorire un cambiamento positivo, esprimono l’impegno di Defender nel supportare gli eroi che affrontano sfide ogni giorno. “Ciascun vincitore apporterà un cambiamento tangibile nel pianeta e incarna il vero spirito Defender. Auguriamo ai progetti di progredire e raggiungere nuovi traguardi grazie al supporto offerto da Defender, per un impatto positivo ancora maggiore nel mondo” ha aggiunto Moreangels Mbizah, Co-Presidente della giuria internazionale.

