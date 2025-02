Associazione dei futuristi italiani, il 23 maggio a Bologna il convegno annuale

Riproponiamo il testo della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 30 gennaio 2025

È stata annunciata la data del convegno nazionale 2025 dell’Associazione dei futuristi italiani (Afi). L’incontro si svolgerà il prossimo 23 maggio, dalle 10 alle 17, a Bologna. Quest’anno il tema esplorato sarà il futuro del lavoro, interrogando direttamente diversi sistemi basati su intelligenze artificiali generative e tecnologie GPT. “Sarà un dialogo unico e stimolante, un’occasione per confrontarci su come queste tecnologie stanno trasformando non solo il lavoro, ma anche la nostra percezione del futuro”, scrive l’Afi sul proprio sito.

Il 2025 si è aperto anche con altre novità per l’associazione guidata da Roberto Poli, a partire dal cambio di sede legale da Trento a Milano, “una città che incarna perfettamente lo spirito innovativo e visionario che caratterizza il nostro lavoro”. Inoltre, il calendario formativo si arricchisce di nuovi contenuti pensati per stimolare la partecipazione attiva della community. Oltre ai consueti webinar, riservati a soci e socie, l’Afi ha introdotto i “Cameo”, appuntamenti online dove si potranno condividere esperienze, progetti, buone pratiche e consigli utili, promuovendo un dialogo “dei soci per i soci”. Come spiegano i curatori, la rubrica avrà un “formato volutamente snello e interattivo, che consentirà a tutti di dialogare e confrontarsi in modo aperto e costruttivo, approfondire i temi trattati e creare connessioni significative”.

In aggiunta, sono allo studio sessioni di facilitazione e training specifici per approfondire alcuni dei framework più utilizzati nei Futures studies, per offrire strumenti pratici che possano arricchire il lavoro dei futuristi.

L’Afi, aderente dell’ASviS, è nata nel 2018 nella cornice del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento, per promuovere la conoscenza e la diffusione degli studi di futuro, e per definire, aggiornare e valorizzare la figura e le competenze del futurista quale professionista delle tecniche di anticipazione. Proprio il Master in Previsione Sociale dell’Università di Trento è nel gruppo promotore di FUTURAnetwork.

Il 21 febbraio l’ASviS Live sulla Costituzione a tre anni dalla riforma

Venerdì 21 febbraio si svolgerà, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’evento “La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?”, organizzato dall’ASviS per celebrare il terzo anniversario della riforma che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale, sancendo l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, un risultato frutto anche dell’impegno dell’Alleanza.

Parteciperanno, tra gli altri, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato e la Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Durante l’evento sarà presentata anche la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla riforma costituzionale che l’ASviS ha realizzato con la Fondazione Pubblicità Progresso e il volume “Il clima in Costituzione” sulle implicazioni della riforma costituzionale per la definizione delle politiche pubbliche realizzato in collaborazione con Fondazione Ecco think tank.

Sarà possibile seguire l’evento anche a distanza. Per saperne di più

