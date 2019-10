Associazione Mani d’oro, a Striano la Scuola di formazione per pizzaioli: all’inaugurazione i big del settore

Ha avuto luogo ieri sera, a Striano, la cerimonia inaugurale della Scuola di Formazione dell’Associazione Mani d’Oro. Folla delle grandi occasioni per onorare l’invito del presidente Attilio Albachiara, il quale, ha tagliato il nastro affiancato dal sindaco del Comune di Striano Antonio Del Giudice, ma anche da tanti autorevoli colleghi pizzaioli provenienti da varie regioni italiane, tra i quali spiccava una delegazione dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”, guidata dal presidente Antonio Starita (Starita a Materdei) accompagnato da Daniela Condurro (Antica Pizzeria da Michele), Salvatore Grasso (Gorizia 1916) e Giuseppe Furfaro (Trianon). Presenti anche diversi imprenditori in rappresentanza degli autorevoli brand che, credendo nel progetto Mani d’Oro, hanno deciso di affiancare la Scuola di Formazione per Pizzaioli voluta dal patron delTrofeo Pulcinella.

La Scuola “Mani d’Oro” si avvale del supporto di brand internazionali e di alcune eccellenze del Made in Italy nel mondo. Tra questi ricordiamo: Agugiaro & Figna Molini, primo ed unico molino Slow Food che affianca l’iniziativa con la farina per pizza “Le 5 Stagioni”; Marana Forni, tra le aziende più prestigiose e innovative del settore, riferimento assoluto in Italia e e all’estero; Pepsi Max, Lay’s, The Lipton e Chinotto Neri; Olio Mantova, con il rivoluzionario formato “Spray Leggero”; “La Fiammante”, azienda leader nella produzione di conserve alimentari; Gi-Metal, leader nella produzione di pale per pizza; Caffè Toraldo; Caseificio F.lli Beneduce; Gargiulo Aspirazioni; Del Prete Legnami; CDA Distribuzione; Che Birra; Sapori di Napoli; Eliani Impastatrici ed ECM Informatica. “Inaugurare la Scuola – dichiara Attilio Albachiara, presidente dell’Associazione Mani d’Oro – mi riempie di orgoglio e mi ripaga dei tanti sacrifici che quotidianamente compio in difesa della Pizza Classica Napoletana. Il mio obiettivo ora è formare pizzaioli di classe, facendo capire loro che, prima delle tecniche di impasto e manipolazione, sono fondamentali valori come l’umiltà e la dedizione al lavoro. Sono orgoglioso che brand internazionali hanno creduto nel nostro progetto, accompgnandolo e sostenendolo convintamente. La Scuola Mani d’Oro si configurerà sin da subito come un avamposto a tutela di quell’inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto Pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo”. “Accogliamo – sostiene Antonio Del Giudice, Sindaco di Striano – con grande piacere sul nostro territorio l’iniziativa di Attilio Albachiara. La presenza di brand internazionali e di Maestri Pizzaioli che che sono l’emblema di un prodotto che tutto il mondo ci invidia, è motivo di orgoglio per la nostra collettività. Sicuramente, tra qualche anno, sentiremo parlare di tanti pizzaioli di talento formatisi qui a Striano nella Scuola Mani d’Oro”. “Attilio Albachiara – afferma Riccardo Agugiaro, Amministratore Delegato di Agugiaro & Figna Molini – è tra i principali riferimenti del mondo pizza. Pertanto, le nostre farine “Le 5 Stagioni” non potevano mancare nella Scuola Mani d’Oro che, a mio avviso, si affermerà come una vera e propria “palestra” per la formazione e la preparazione di nuove generazioni di ottimi pizzaioli”.

“Sin da subito – sostiene Ferdinando Marana, patron di Marana Forni – abbiamo sposato il progetto della Scuola Mani d’Oro. Le doti umane e le qualità professionali di Attilio Albachiara rappresentano quel plus che conferisce ulterirore prestigio a questa lodevole iniziativa. Volendo restare in linea con la nostra azienda, sono certo che questa scuola sarà in grado di “sfornare” tanti bravi pizzaioli”. “Con grande entusiasmo – dichiarano i rappresentanti dell’Unione Pizzerie Storiche di Napoli “Le Centenarie” – abbiamo partecipato all’apertura della nuova sede della Scuola Mani d’Oro. Noi Centenarie rappresentiamo la storia della Pizza napoletana e, allo stesso tempo, nelle famiglie delle pizzerie storiche, ci sono le nuove generazioni che portano avanti con successo le nostre attività e i nostri locali. Crediamo molto nei giovani e nel futuro del mondo pizza, un futuro sano e intraprendente che si faccia portatore, anche nel mondo, della nostra cultura e dei nostri valori. Per tutti questi motivi, essere qui oggi è per noi un’occasione importante, per condividere insieme a questi giovani l’idea che si possa costruire, grazie alla pizza, il proprio futuro. Per cent’anni e oltre”. “Il mondo pizza – riferisce Francesco Franzese, CEO de La Fiammante – è da qualche anno centrale per le dinamiche di sviluppo del nostro brand. Pertanto, iniziative come queste sono perfettamente in linea con la nostra filosofia aziendale. Il progetto di Attilio Albachiara di formare nuove leve di pizzaioli si configura ambizioso e, al tempo stesso, meritevole di attenzione e rispetto”.

La Scuola Mani d’Oro prevede dei corsi di formazione, coordinati da Attilio Albachiara, con l’obiettivo principale di tramandare ai giovani l’arte del saper fare la pizza, miscelando passione e storia per creare nuovi ambasciatori della tradizione dell’arte del pizzaiolo nel mondo. Gli aspiranti pizzaioli tradizionali saranno seguiti da istruttori, attentamente selezionati dall’Associazione Mani d’Oro, tutti professionisti di comprovata esperienza e con elevate competenze tecniche specifiche delle materie prime (come il grano) e maestri che hanno unito la loro competenza alla pratica giornaliera del lavoro. Anche la scelta della sede – a Striano, in via Sarno 131-133 – non è stata casuale: l’Associazione Mani d’Oro ha realizzato la propria scuola di formazione in una struttura facile da raggiungere, situata a poche centinaia di metri dall’uscita del casello autostradale di Sarno (A30), in una location equidistante da tutti i capoluoghi della Campania, dotata di parcheggio e situata in una zona tranquilla, lontana dal caos dei grandi centri cittadini.