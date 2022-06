Associazione nazionale guardie giurate, inaugurata la sede di Miano

Taglio del nastro ieri pomeriggio, al civico 85 di via Cupa Capodichino a Miano, per la sede dell’associazione Nazionale Guardie Giurate, dove saranno garantiti servizi di Caf e Patronato, targato Family Point.

All’inaugurazione hanno preso parte la responsabile del Caf, Anna Nesi, i responsabili territoriali Vincenzo Riccio e Maria Sorrentino, Fabio Staiano, Carlo Nunneri e Vincenzo Granato. I locali della struttura sono stati benedetti da padre Carlo De Angelis della parrocchia San Francesco Caracciolo di Mianella.

“L’ occasione – si legge in una nota diffusa dal presidente nazionale Associazione Guardie Particolari Giurate, Giuseppe Alviti – è stata propizia per ribadire la grande azione sociale del caf rivolta verso le classi sociali più disagiate e punto di legalità per un territorio che chiede segni di rinascita”.

1 di 4