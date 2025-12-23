Associazioni, Mattonai: spavento immotivato per proroga norme Iva

Il fiscalista: “Potrebbero esserci invece anche vantaggi”

Roma, 23 dic. (askanews) – Il commercialista Luca Mattonai commenta la proroga delle norme sull’Iva per il terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche, segnalando come il cambiamento atteso ha provocato inizialmente preoccupazione ma allo stesso tempo come “in sostanza non sia cambiato nulla”. “C’è stato molto spavento, forse immotivato”, aggiunge il fiscalista. “Ma avere la partita Iva per le associazioni potrebbe avere dei vantaggi”, spiega poi Mattoni.