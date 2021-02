Associazioni no profit: sempre più gettonate le carte pregate per gestire le spese

Nonostante le associazioni no profit per definizione siano delle organizzazioni che non devono generare profitto – o comunque che sono tenute a reinvestire nella stessa associazione l’intero profitto generato – esse si trovano a dover gestire budget economici spesso elevati.

L’amministrazione delle spese può diventare complessa, soprattutto quando è delegata a un ampio numero di persone all’interno dell’organizzazione. Per semplificare la gestione del denaro, ottimizzare le spese e tenerle sotto controllo, molte organizzazioni senza scopo di lucro hanno deciso di adottare delle carte prepagate dedicate.

Attualmente, le soluzioni messe a disposizione dagli istituti di credito sono numerose, per questo per orientarsi nella scelta può essere utile consultare approfondimenti sul tema, come per esempio la guida alle carte per associazioni no profit proposta dagli esperti di Finanzafacile.net, portale specializzato che si impegna ogni giorno per offrire contenuti di cultura finanziaria sempre aggiornati.



Agevolare le donazioni all’associazione grazie alle prepagate

La diffusione delle carte prepagate tra le associazioni no profit è legata ai numerosi vantaggi che sono in grado di assicurare.

Innanzitutto, come tutte le altre prepagate, anche quelle per le associazioni no profit sono delle carte di pagamento che consentono di effettuare acquisti sia online che offline.

La peculiarità di queste carte è che l’importo massimo spendibile deve essere caricato interamente sulla carta, non si ha dunque la necessità di collegare la carta ad un conto corrente. Alcune carte prepagate possono avere IBAN, rendendo in questo modo più semplice la ricarica perché sarà sufficiente effettuare un bonifico.

Per esempio, per le associazioni no profit avere una prepagata con IBAN può tornare utile per segnalare ai potenziali sostenitori un metodo di pagamento veloce per effettuare una donazione: l’importo che si desidera donare potrà essere caricato direttamente sulla carta prepagata procedendo all’emissione di un bonifico, utilizzando l’IBAN della carta per la ricezione del denaro.

Per quanto concerne invece i pagamenti, tutte le carte prepagate prevedono dei tetti massimi di spesa, che possono essere calcolati su base giornaliera, settimanale o mensile. Generalmente viene impostato un limite di prelievo e di spesa giornaliero ed un secondo legato invece alla spesa mensile.

Naturalmente, tali limiti possono essere modificati, ma si consiglia di non rimuoverli in modo da tenere sotto controllo le transazioni effettuate da chi dovrà gestire i soldi dell’associazione senza scopo di lucro.



Gestire con praticità ogni spesa grazie alle prepagate

Le carte prepagate sono vantaggiose per le organizzazioni no profit perché danno la possibilità di assegnare un budget a ciascun dipendente. Richiedendo l’emissione di più carte prepagate sarà possibile fornire a ciascun lavoratore una carta di pagamento da utilizzare per sostenere le spese aziendali.

Tutti i pagamenti effettuati saranno rendicontati, così che sia il dipende che la direzione dell’associazione no profit siano consapevoli della spesa giornaliera, della spesa mensile effettuata fino a quel momento e delle tipologie di spese che sono state sostenute.

Un altro punto di forza delle carte prepagate sono i costi di gestione ridotti e le commissioni basse. Alcune carte disponibili in Italia offrono addirittura un servizio quasi gratuito, la scelta della carta da richiedere dipenderà dalle proprie esigenze.

Beneficiando dei vantaggi assicurati dalle carte prepagate, inoltre, le associazioni no profit saranno in grado di ottenere benefici non soltanto dal punto di vista della contabilità. Una gestione semplificata e ottimizzata delle spese, infatti, permette ai membri di dedicare più tempo ai progetti in corso così come di idearne e svilupparne sempre di nuovi.