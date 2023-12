AssoCISO, Rassega: Monito importante su nuove tecnologie, nostri associati determinati a cooperare a sforzo congiunto

“Dal Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arriva un monito importante sulla necessità di adeguare il perimetro di difesa cibernetico nazionale alle nuove sfide poste dallo scenario globale. Gli attacchi di hacker alle infrastrutture statunitensi avvenuti nell’ultimo anno e resi noti oggi dal Washington Post, così come i recentissimi attacchi informatici che hanno compromesso la rete mobile, l’operatività di diverse banche e la funzionalità del sistema di difesa aereo in Ucraina, evidenziano quanto sia vitale dotarsi delle infrastrutture e delle capacità necessarie a contrastare le minacce ibride alle quali anche il nostro Paese è esposto. I CISO italiani rappresentano una risorsa chiave su cui contare per veicolare lo sforzo congiunto del sistema paese invocato al riguardo dal Consiglio Superiore di Difesa”. Lo dichiara il neopresidente di AssoCISO (Associazione Nazionale Chief Information Security Officer), Yuri Rassega.

Associso conta fra i propri associati più di cento responsabili della sicurezza informatica dei principali gruppi italiani nei settori bancario, trasporti, energia, grande distribuzione, farmaceutica, moda e telecomunicazioni.

