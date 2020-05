Assocoral di Torre del Greco, un video in 10 lingue promosso da Ice e Ieg: Niente paura, la bellezza non muore

L’Assocoral – associazione nazionale produttori di corallo di Torre del Greco – lancia al mondo un messaggio di ripartenza post emergenza sanitaria in un video. La vita riprende, riprendiamo a vivere. I laboratori sono aperti, gli artigiani al lavoro e tutti insieme ai blocchi di partenza pronti per ricominciare.

Un video per raccontarlo con citazioni illustri sulla bellezza pronunciate, in diverse lingue, da chi ogni giorno ad essa tende attraverso le creazioni artigianali artistiche in corallo e cammeo si alternano ad immagini della lavorazione e ai panorami di Torre del Greco. Le lavorazioni che ci rendono riconoscibili nel mondo e che – da più di 200 anni – sono parte integrante del tessuto sociale, culturale ed economico della piccola cittadina alle falde del Vesuvio. Il Made in Italy che ha fatto la storia del nostro Paese attraverso le storie delle aziende che si tramandano il testimone di generazione in generazione.

Il messaggio di apertura del video è affidato alle parole del presidente dell’Assocoral Vincenzo Aucella: “Il mondo celebra la bellezza come propria salvezza da sempre. Vogliamo ripartire da qui: da quella bellezza che cerchiamo ogni giorno, la bellezza che portiamo in giro per il mondo, che intendiamo vivere in futuro. Insieme a voi”.

L’Assocoral si rivolge a culture e popoli diversi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, portoghese, cinese, giapponese, russa , polacca , indiana e araba con sottotitoli in inglese.

Affinché il messaggio arrivi è scesa in campo l’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – che ha accolto con grande favore il progetto, così come il sostegno è giunto dal gruppo Ieg – Vicenzaoro, che metterà a disposizione i propri canali di comunicazione. Il network Hktdc ed Informa (ex Ubm), organizzatori delle fiere più importanti nel mondo della gioielleria in Asia, sono i player internazionali del progetto di comunicazione.

https://drive.google.com/file/d/1FSxNXPkweHm_9y-dnWGGXwNP8JxolQUs/view?usp=sharing