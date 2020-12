Assocoral, il Covid ferma l’VIII Charity Night Assocoral ma non la beneficenza

Da sette anni è un momento molto atteso perché oltre che evento di beneficenza, è un occasione per stare insieme, darsi gli auguri e divertirsi. Parliamo della Charity Night promossa da Assocoral – Coralli e cammei di Torre del Greco, che nella sua ultima edizione, quella del Natale 2019, ha venduto 350 biglietti raccogliendo 11 mila euro. “Questo appuntamento – comunicano gli organizzatori – purtroppo per questo Natale ci mancherà, ma quello che non può mancare è la beneficenza, una mano a quelle associazioni che ogni giorno, 365 giorni l’anno, a Torre del Greco danno una mano a chi ne ha bisogno.Per questo motivo, abbiamo deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi, che destineremo all’Unitalsi ed all’associazione Gli occhi di Claudio”. “Un modo per restare uniti, nonostante tutto – continua la nota -, donando parte dei soldi che avremmo speso per il biglietto che andranno interamente in beneficenza. Pertanto siamo qui a chiedere un piccolo contributo a tutti voi amici, colleghi, sponsor per dare un segnale di continuità all’evento ed alla sua principale funzione. E’ stato aperto un conto corrente, intestato all’Assocoral, dedicato interamente alla raccolta fondi, ed ha il seguente IBAN : IT56X0514240307CC1366022020”.