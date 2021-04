Assodemaniali Campania: Riapertura lidi, De Luca indichi date e condizioni

Nell’imminenza della stagione balneare Assodemaniali Campania denuncia il clima di profonda incertezza che grava sulla riapertura degli stabilimenti balneari. “La data del 15 maggio per l’apertura dei lidi, espressa dal ministro per il Turismo Massimo Garavaglia e riportata da numerosi organi di stampa – sottolinea l’architetto Antonio Cècoro, presidente di Assodemaniali Campania – non trova alcuna corrispondenza nel decreto n. 52 del 22 aprile scorso sulle ‘Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dell’epidemia da COVID-19’. In particolare, non si fa alcun riferimento alle modalità di sicurezza per addetti e clienti”. Assodemaniali Campania denuncia il rischio, in assenza di indicazioni specifiche, di improvvisazioni che possano tradursi in comportamenti a rischio per la salute pubblica.

“Pertanto – aggiunge il presidente Cècoro – chiediamo al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come fatto lo scorso anno con l’ordinanza n. 50 del 22 maggio 2020, di indicare date, condizioni e misure da adottare, anche alla luce delle evidenze epidemiologiche, per consentirci di riaprire in tutta sicurezza, evitando in tal modo disparità ed arbitrarietà nell’utilizzo del bene demaniale. Vogliamo agire in modo corretto a tutela del nostro pubblico”.