Assodemaniali, ricorsi accolti per gli associati della Campania difesi dall’avvocato Luigi Roma

Il Tribunale di S. Maria C.V. (III Sez. Penale Coll. C) presieduta dal dottor Francesco Rugarli ha accolto l’istanza di riesame sul decreto di sequestro presentata dall’avvocato Luigi Roma, consulente legale di Assodemaniali Campania. Il Tribunale, in funzione di Tribunale per il Riesame, ha ritenuto evidentemente corretta la difesa dell’avvocato Roma: “siamo profondamente soddisfatti dell’accoglimento delle nostre ragioni di merito ed attendiamo la pubblicazione delle motivazioni – dichiara il legale -. Al Tribunale di Santa Maria C. V. abbiamo chiesto di trattare in maniera diversa situazioni di tipo diverso che riguardavano i diversi profili di accusa evidenziati dalla Procura. Siamo nella legittima convinzione che i balneari si avvalgono di norme di legge che sono state, si, dichiarate incompatibili con la normativa europea, ma che nessun giudice civile o amministrativo ha disapplicato a seguito di una richiesta, il cui esperimento spetta pur sempre al Comune di Castel Volturno, a tutela dell’interesse della collettività di fruire delle aree demaniali “libere” da vincoli di sorta”. “Sarebbe restata incomprensibile – conclude l’avvocato Roma – la ragione per la quale gli indagati avrebbero dovuto subire una misura cautelare reale pur vantando una serie ininterrotta di titoli concessori muniti di una loro intima coerenza con la legislazione statale”.