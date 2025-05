Assofond, dati impietosi: conti in rosso per le fonderie italiane

Sono negativi i ricavi del settore delle fonderie italiane nel primo trimestre del 2025: meno 8,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Per quanto riguarda i settori specifici, le fonderie ferrose calano a meno 8,2 per cento e le non ferrose a meno 9,7 per cento. Aumentano invece il fatturato e la produzione rispetto allo scorso trimestre.

Secondo un’indagine del centro studi di Assofond, l’associazione di Confindustria che rappresenta il comparto delle fonderie italiane, nel primo trimestre del 2025 il settore ha avuto un moderato aumento congiunturale della produzione e del fatturato rispetto all’ultimo trimestre del 2024. Un dato che, tuttavia, – avverte il centro studi – è da considerare come un rimbalzo fisiologico, dovuto principalmente al maggior numero di giorni lavorati rispetto al periodo precedente, che includeva le festività natalizie.

La situazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, dunque, rimane decisamente negativa. Anche la produzione segue un andamento simile. L’incremento nel primo trimestre 2025 rispetto a quello precedente è pari al più 6,4 per cento. La dinamica è praticamente identica per entrambi i comparti in cui si suddivide il settore: più 6,4 per cento per le fonderie di metalli ferrosi e più 6,3 per cento per le fonderie di metalli non ferrosi.

Nonostante questo, il confronto con il primo trimestre 2024 vede un calo tendenziale complessivo del meno 9,5 per cento (meno 8,5 per cento per le fonderie ferrose e meno 11,9 per cento per le non ferrose).

“I dati di questo primo trimestre – spiega Fabio Zanardi, presidente di Assofond – confermano le sensazioni che abbiamo da mesi: ci troviamo in una fase in cui sembra che il settore abbia raggiunto il fondo della discesa, ma senza mostrare segnali concreti di risalita. L’incertezza dello scenario globale, legata alle politiche economiche e a rischi come l’introduzione di nuove barriere al commercio internazionale, non solo non esclude la possibilità di un’ulteriore discesa, ma sta già oggi condannando il settore a un immobilismo degli investimenti”.

Intanto il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica mostra una crescita del più 49,6 per cento rispetto al primo trimestre 2024, incidendo sui costi di produzione. Dunque, specifica Assofond, il settore delle fonderie si trova ancora in una fase di stagnazione prolungata, con dati tendenziali negativi che si susseguono da diversi periodi.

“Per modificare questo quadro – conclude Zanardi – è fondamentale che le istituzioni europee e nazionali traducano in misure concrete la consapevolezza, che finalmente sembra esserci, di dover sostenere le filiere produttive del continente”.