In occasione della conclusione delle attività estive Asso.Gio.ca., con la collaborazione dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, domani, venerdì 28 luglio, alle ore 10.30 presso il Giardino degli Scalzi, in vico Lungo Sant’Agostino degli Scalzi 6, promuove una mattinata di festa per concludere i campi estivi dal tema “Passa Parola”.

Nelle scorse settimane, infatti, oltre mille ragazzi sono stati coinvolti in attività di formazione e di svago nel cuore di Materdei.

«Il tema – spiega il presidente di Asso.Gio.Ca., Gianfranco Wurzburger – è stato quello del Passaparola: e abbiamo provato a farlo con i nostri ragazzi, cioè a far passare una parola di gentilezza e di disponibilità. Siamo giunti alla fine dei nostri tanti campi in cui abbiamo incontrato e intercettato gioie, paure, richieste dei nostri ragazzi».

«Venerdì sarà l’occasione per divertirsi ma anche per riflettere ancora su ciò che ci sta a cuore: – conclude Wurzburger – dalla legalità al rispetto della natura; dalla condivisione degli spazi al rispetto dell’amicizia e lo faremo con la presenza de tanti che ci hanno accompagnato in questi giorni».

I campi estivi, oltre che a Materdei, si sono svolti presso l’educandato Vittorio Emanuele nella zona dei Miracoli; presso l’istituto Croce Volino Arcoleo alla Sanità, presso il giardino della disciplina della Santa Croce a Forcella.

“Ma soprattutto – chiarisce il Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Gianni Cacace- gli oratori costituiscono la nostra risposta alla povertà educativa dei nostri territori: grazie ai campi estivi tanti bambini hanno la possibilità di avere un’alternativa quando le scuole sono chiuse ed essere accompagnati nel loro tempo libero”.

“Un grazie particolare-conclude Wurzburger- all’Arma dei Carabinieri- per la loro gentilezza con i nostri bambini e per la disponibilità del loro Lido di Salerno”.