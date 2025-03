Assomare Italia, il Gruppo Turismo Nautico debutta all’Open Outdoor con il brand Blu Alliance

L’aggregazione si conferma un elemento strategico di sviluppo: l’iniziativa ha subito suscitato un forte interesse tra gli operatori del settore, portando alla nascita di importanti collaborazioni. Con il brand Blu Alliance, il Gruppo Turismo Nautico offre pacchetti turistici di alta qualità, pensati per soddisfare la domanda di tour operator nazionali ed esteri lungo la fascia costiera da Positano a Sapri.

Grazie a una flotta di oltre 120 unità nautiche (da 6 a 30 metri) e una capacità di imbarco giornaliera di 1.200 passeggeri, Blu Alliance si distingue come un unicum nel panorama del turismo nautico, garantendo servizi efficienti e un’organizzazione impeccabile. Sicurezza, sostenibilità, accoglienza e conoscenza del territorio sono i pilastri su cui si fonda l’offerta, posizionando il Gruppo ai vertici del settore.

Un network strategico per la crescita del turismo territoriale. Assomare Italia – Fenailp Turismo è socio fondatore delle DMO Salerno Destination e Cilento Autentico, un asset fondamentale che permette di integrare l’offerta nautica con i sistemi turistici territoriali, creando sinergie e ampliando le opportunità per operatori e turisti.

Attraverso una rete operativa efficiente, il Gruppo Turismo Nautico si propone di offrire esperienze turistiche su misura, coinvolgendo il viaggiatore in un’immersione autentica nella cultura locale. Marketing digitale, promozione internazionale e formazione continua sono gli strumenti chiave per garantire una crescita solida e sostenibile del settore.

Con un programma ricco di iniziative e sviluppi futuri, il Gruppo Turismo Nautico è pronto a solcare nuove rotte.