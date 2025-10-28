Assoprovider entra in Elfa, l’alleanza europea che riunisce 800 operatori indipendenti 

Assoprovider è la prima associazione italiana ad entrare in Elfa. Acronimo di European Local Fibre Alliance, Elfa è la rete europea che rappresenta gli operatori indipendenti delle telecomunicazioni e della connettività digitale. Con questa adesione, Assoprovider entra a far parte di un’alleanza che riunisce circa 800 operatori alternativi in tutta Europa, rafforzando la collaborazione tra le realtà che lavorano per una connettività più equa, aperta e sostenibile.

Più rappresentanza agli operatori indipendenti in Europa

“L’ingresso in Elfa – spiega Antonella Oliviero, presidente di Assoprovider – è un passo importante per dare più forza e rappresentanza agli operatori indipendenti italiani nelle sedi europee dove si definiscono le regole della connettività e della libertà digitale. Insieme agli altri membri dell’alleanza vogliamo portare all’attenzione di Bruxelles questioni cruciali come la trasparenza, la neutralità della rete, la tutela della concorrenza e il tema del Piracy Shield, che tocca da vicino la libertà d’impresa e i diritti digitali dei cittadini”.

L’associazione parteciperà attivamente ai tavoli europei promossi da Elfa, contribuendo alla definizione di politiche e strategie condivise per la crescita del settore e per lo sviluppo di infrastrutture di rete realmente aperte e competitive.

“Essere parte di Elfa – prosegue Oliviero – significa entrare in una comunità europea di operatori che condividono la stessa visione di un’innovazione responsabile, partecipata e a misura di territorio. È un segnale forte di apertura e di impegno verso un digitale libero, sicuro e sostenibile per tutti”.

Continuano gli accordi internazionali

Questa notizia segue un altro accordo internazionale firmato dall’associazione nei mesi scorsi quando ha avviato, insieme alla sua omologa spagnola Aotec, una collaborazione strategica per promuovere una regolamentazione digitale e delle telecomunicazioni europea più avanzata, equa e inclusiva.

Antonella Oliviero è ceo di Consulsat, provider di servizi Internet con sede nel Sannio, e di LabTv, emittente sul digitale terrestre “che nasce – si legge in una nota – con la mission di offrire opportunità sul territorio. Oggi dà lavoro a 25 persone e per il suo impegno è stata annoverata tra le 50 finaliste del Premio Gamma Donna nel 2022. Nel 2024 è stata eletta prima presidente di Assoprovider”.

L’European Local Fibre Alliance – Elfa– è stata fondata nel dicembre 2014 e “rappresenta – sspiega ancora la nota – una nuova voce condivisa in Europa che riunisce operatori locali di reti in fibra, pubblici e privati, alternativi ai grandi player tradizionali, con l’obiettivo di promuovere un’agenda digitale europea più ambiziosa e accelerare lo sviluppo delle reti in fibra ottica per offrire connessioni a banda ultralarga ai cittadini e alle imprese europee. ELFA ritiene che la concorrenza sia un fattore chiave per stimolare maggiori investimenti nelle reti in fibra in Europa e per garantire i massimi benefici a cittadini e imprese del continente”.

Assoprovider è una “associazione Indipendente di aziende che svolgono l’attività di Internet Service Provider (Isp), o comunque una attività inerente lo sviluppo di progetti di business attraverso l’utilizzo organico della rete Internet. Nata nel Luglio 1999 si prefigge di combattere le logiche di potere e di spartizione dei grandi carriers e delle compagnie di telefonia fino a diventare l’associazione più rappresentativa in termini numerici dei Service provider italiani”.