Assoturismo, il direttore Bianca: Bonus vacanze? Sembra un’occasione persa

“Il bonus vacanze? Ad oggi sembra essere un’occasione persa: l’importo è ridotto, è difficile accedervi e genera incertezze per le imprese. Secondo un sondaggio che abbiamo condotto con SWG, a metà giugno solo 2 vacanzieri su 10 erano interessati ad usarlo”. Così Corrado Luca Bianca, direttore di Assoturismo e Assohotel Confesercenti, commenta con l’Ansa il bonus vacanze che da domani al 31 dicembre può essere utilizzato in tutta Italia dalle famiglia che ne hanno diritto. “L’idea di incentivare i viaggiatori italiani, in una fase di crollo dei flussi di turisti dall’estero, è assolutamente positiva ed utile. Purtroppo, però, la realizzazione dello strumento non è stata all’altezza degli obiettivi. Così com’è, infatti il bonus soffre di almeno tre problemi strutturali, che gli impediscono di funzionare come da intenzioni”. Il primo ostacolo è l’importo, secondo Confesercenti. “Se lo scopo è aiutare ad andare in vacanza in difficoltà, 500 euro – spiega – sono troppo pochi. In secondo luogo, la fruizione è troppo farraginosa, soprattutto per quella parte della popolazione che non ha dimestichezza con le tecnologie digitali. Tra app, Spid, Dis, Isee e QR temiamo che tanti rinunceranno ad utilizzarlo. Il terzo ostacolo è il peso che il provvedimento ha sulle imprese: non tutte le strutture possono permettersi di scontare immediatamente l’80% del costo del soggiorno o del servizio. Un problema aggravato dalla mancanza di chiarezza sulle tempistiche di rimborso, sulla cedibilità a terzi del credito di imposta da parte delle imprese che ricevono il bonus”.