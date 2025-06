Assoutenti, energia: il 30 giugno ultimo giorno per il passaggio al servizio a tutele graduali

Il prossimo 30 giugno scade la possibilità per gli utenti vulnerabili dell’energia elettrica di migrare al Servizio a Tutele Graduali, regime che ad oggi consente un risparmio medio sulla bolletta della luce pari a circa 113 euro annui ad utenza. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia inoltre un’altra scadenza sempre in tema di energia: dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore la nuova bolletta di luce e gas, una sorta di “scontrino dell’energia”. “Attualmente gli utenti vulnerabili (over75, percettori di bonus sociali, soggetti disabili, residenti in strutture abitative d’emergenza) sono circa 11,8 milioni, di cui oltre 8 milioni passati al mercato libero, mentre più di 3 milioni sono serviti dal regime di maggior tutela – spiega Assoutenti – Clienti che, entro il prossimo 30 giugno, possono chiedere di migrare al Servizio a Tutele Graduali dove le tariffe, grazie alle aste che hanno coinvolto gli operatori, sono sensibilmente inferiori rispetto agli altri due mercati. Scaduto tale termine, non sarà più possibile per i vulnerabili ottenere risparmi in bolletta per complessivi 1,3 miliardi di euro annui, considerata la platea dei soggetti interessati”. “Chiediamo oggi al governo di intervenire prorogando la possibilità di passaggio dei vulnerabili alle tutele graduali e fissando la nuova scadenza al marzo 2027, quando cioè terminerà del tutto tale regime, come richiesto peraltro attraverso un emendamento al Dl Bollette presentato da Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera – afferma il presidente Gabriele Melluso – Non ha alcun senso limitare al 30 giugno i vantaggi per gli utenti più deboli, quelli cioè che più di tutti dovrebbero beneficiare dei risparmi garantiti dal Servizio a tutele graduali”. Ma Assoutenti ricorda anche un’altra novità che attende gli utenti dell’energia: dal prossimo 1° luglio infatti gli italiani riceveranno la bolletta di luce e gas in una veste totalmente nuova, con le fatture che diventano a tutti gli effetti “scontrini dell’energia”, più facili da leggere e da comprendere.