Assunzioni agevolate 2022: ecco gli incentivi prorogati

Arriva direttamente dall’Europa l’ok alla proroga di alcuni incentivi per le assunzioni agevolate 2022. Sono tre le misure destinate alle aziende che continueranno fino alla fine di giugno:

Il bonus donna: cosa è e quali sono i vantaggi

Il bonus donna è un incentivo di natura contributiva e prevede la riduzione dei contributi nella misura del 100% per:

12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato

18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato

18 mesi complessivi in caso di assunzione con passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.

Sono 2, poi, le caratteristiche che devono avere le donne per rientrare nelle agevolazioni:

di qualsiasi età e prive di lavoro retribuito da almeno 24 mesi, oppure prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ma con obbligo di risiedere in aree svantaggiate o di andare a svolgere una professione o entrare in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

con almeno 50 anni di età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi

Le agevolazioni per le assunzioni di under 36

Le aziende che hanno assunto giovani con età fino a 35 anni e 364 giorni nel biennio 2021-2022 avranno un esonero dei contributi:

del 100%

fino a un massimo di 6.000 euro

e per 3 anni

Le agevolazioni possono essere applicate sia sui nuovi contratti di lavoro che, ad esempio, sul passaggio a tempo indeterminato.

Assunzioni al sud: prorogata la decontribuzione

Così come per i primi due incentivi, anche la Decontribuzione Sud ha ricevuto la proroga a fine giugno in regime di Temporary Framework.

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’esonero fino al 31 dicembre 2029. La percentuale di contribuzione sgravabile per la decontribuzione sud è pari al:

30% fino al 31 dicembre 2025

20% per gli anni 2026 e 2027

10% per gli anni 2028 e 2029.

