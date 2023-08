Assunzioni di giovani Neet, Inps e ministero correggono il tiro: la nuova procedura da seguire

cambiare indirizzo, osservando che: L’Inps ed il ministero del Lavoro, con una decisione concorde, alla luce di una serie di chiarimenti richiesti dagli addetti ai lavori, si sono resi conto dell’abbaglio preso con tale interpretazione e con il messaggio dell’Istituto n. 2923 del 10 agosto 2023 , hanno provveduto a, osservando che:

a La riduzione dell’incentivo economico al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali derivante da un cumulo di benefici deve essere intesa in senso soggettivo e non oggettivo e, di conseguenza, delimitata alle sole ipotesi che comportino un cumulo con altre misure che offrano un beneficio al datore di lavoro che ha assunto o sta per assumere un dipendente;

b di conseguenza, la riduzione del beneficio al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi nei quali si procede allo sgravio contributivo da “cuneo fiscale” per la quota contributiva a carico dei lavoratori.