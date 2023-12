Asta da 1,2 milioni di dollari per tre Fiat 500 griffate

TORINO (ITALPRESS) – Sono state battute all’asta le tre Fiat 500 elettriche, esemplari unici, realizzate in collaborazione con Armani, Bulgari e Kartell. Le vetture sono state realizzate in collaborazione con Re:wild, l’organizzazione globale no profit impegnata per la salvaguardia e il ripristino dell’ecosistema, che ha organizzato l’evento “Art of Nature” durante la manifestazione Art Basel a Miami. Sono stati raccolti oltre 9 milioni di dollari, che andranno a supportare il lavoro dell’organizzazione impegnata in oltre 80 paesi per la conservazione e il ripristino di luoghi insostituibili per la loro biodiversità. Durante la manifestazione sono state battute all’asta i 3 esemplari unici di Fiat 500 elettrica realizzate in collaborazione con Armani, Bulgari e Kartell, per un valore di 1,2 milioni di dollari.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).