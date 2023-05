I Carabinieri di Asti hanno arrestato tre persone, padre sessantenne e due figli trentenni, di Carmagnola, ritenuti responsabili di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine in abitazione in particolare in danno di vittime deboli quali le persone anziani commessi con la tecnica del “finto addetto dell’acquedotto”.

