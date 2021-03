AstraZeneca, dal 62% italiani ok vaccino anche dopo caso: sondaggio Emg/Adnkronos

(Adnkronos) – La vicenda del vaccino Covid Astrazeneca spacca in due l’Italia. La metà degli italiani infatti si dichiara condizionata dalla sospensione della somministrazione del vaccino anglo-svedese. Ma l’impatto sulla scelta di fare il vaccino è limitato. Meno del 15% del campione intervistato infatti aveva intenzione di fare il vaccino e ha cambiato idea in seguito al caso Astrazeneca. E’ quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos. Alla domanda ‘la vicenda AstraZeneca ha influenzato la sua fiducia sui vaccini?’, il risultato mostra un paese diviso esattamente a metà: il 49% risponde sì, il 49% risponde no (il 2% preferisce non rispondere).