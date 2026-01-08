Astronomia, così i pianeti “neonati” spiegano come nascono le super-Terre

Per la prima volta gli astronomi hanno osservato direttamente come si formano i pianeti piu’ comuni della Via Lattea, quelli piu’ grandi della Terra ma piu’ piccoli di Nettuno, noti come super-Terre e sub-Nettuno. Il risultato arriva dallo studio di quattro pianeti ancora ‘neonati’ che orbitano attorno alla giovane stella V1298 Tau e fornisce una risposta a una delle domande piu’ discusse dell’astrofisica planetaria. I risultati sono pubblicati sulla rivista Nature. Grazie alla scoperta di migliaia di esopianeti, gli scienziati sanno da tempo che super-Terre e sub-Nettuno sono estremamente comuni, ma il nostro Sistema solare ne e’ privo. “Questo e’ stato a lungo frustrante, perche’ non avevamo esempi vicini da studiare nei dettagli”, spiega Erik Petigura, professore di fisica e astronomia all’Universita’ della California di Los Angeles (UCLA): “V1298 Tau e’ come il fossile di Lucy per l’evoluzione umana: un anello mancante che collega i dischi protoplanetari ai sistemi planetari maturi”.

La stella V1298 Tau ha circa 20 milioni di anni, un’età giovanissima rispetto ai 4,5 miliardi del Sole. Attorno ad essa orbitano quattro pianeti ancora molto grandi e poco densi, con raggi da cinque a dieci volte quello terrestre. Secondo gli autori, questi pianeti non sono destinati a restare cosi’: stanno rapidamente perdendo atmosfera e contraendosi. “Stiamo osservando un’anteprima di cio’ che diventera’ un sistema planetario del tutto normale – spiega John Livingston, autore principale dello studio -. Questi pianeti probabilmente si trasformeranno proprio in super-Terre e sub-Nettuno”. Il team ha seguito i transiti dei pianeti per quasi un decennio, utilizzando telescopi terrestri e spaziali. Le piccole variazioni nei tempi di transito, causate dall’interazione gravitazionale tra i pianeti, hanno permesso per la prima volta di misurarne direttamente le masse. Il risultato e’ sorprendente: nonostante le grandi dimensioni, i pianeti hanno masse solo da cinque a quindici volte quella terrestre, il che implica densita’ estremamente basse. “Sono pianeti eccezionalmente gonfi – sottolinea Trevor David del Flatiron Institute -. Questa e’ la prima prova osservativa diretta che conferma una previsione teorica di lunga data”. Secondo i modelli, nei prossimi miliardi di anni questi pianeti continueranno a perdere gas e a raffreddarsi. “Hanno gia’ subito una trasformazione radicale e ne subiranno altre – conclude James Owen dell’Imperial College di Londra -. Alla fine diventeranno i pianeti compatti che vediamo ovunque nella galassia”.