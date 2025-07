Astronomia, le origini dell’Universo: arriva una nuova teoria rivoluzionaria

Un team di scienziati guidato dall’esperto Raul Jimenez, ricercatore ICREA presso l’Istituto di Scienze del Cosmo (ICCUB) dell’Universita’ di Barcellona, in collaborazione con l’Universita’ di Padova (Italia), ha presentato una teoria rivoluzionaria sulle origini dell’Universo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Research, introduce un cambiamento radicale nella comprensione dei primi istanti successivi al Big Bang, senza basarsi sui presupposti speculativi che i fisici hanno tradizionalmente assunto. Per decenni, i cosmologi hanno lavorato secondo il paradigma inflazionario, un modello che suggerisce che l’Universo si sia espanso estremamente rapidamente, in una frazione di secondo, aprendo cosi’ la strada a tutto cio’ che osserviamo oggi. Ma questo modello include troppi parametri regolabili – i parametri liberi – che possono essere modificati. Scientificamente, questo pone un problema, poiche’ rende difficile sapere se un modello sta davvero prevedendo o semplicemente adattandosi ai dati. In una svolta significativa, il team ha proposto un modello in cui l’Universo primordiale non richiede nessuno di questi parametri arbitrari. Invece, inizia con uno stato cosmico ben consolidato chiamato spazio di De Sitter, che e’ coerente con le attuali osservazioni dell’energia oscura.Il nuovo modello non si basa su campi o particelle ipotetici come l’inflazione. Suggerisce che le fluttuazioni quantistiche naturali nello spazio-tempo, le onde gravitazionali, siano state sufficienti a innescare le piccole differenze di densita’ che alla fine hanno dato origine a galassie, stelle e pianeti. Queste increspature evolvono in modo non lineare, interagendo e generando complessità nel tempo, consentendo previsioni verificabili con dati reali.

“Per decenni abbiamo cercato di comprendere i primi momenti dell’Universo utilizzando modelli basati su elementi che non abbiamo mai osservato”, afferma Raul Jimenez. “Cio’ che rende questa proposta entusiasmante e’ la sua semplicita’ e verificabilita’. Non stiamo aggiungendo elementi speculativi, ma piuttosto dimostrando che la gravita’ e la meccanica quantistica potrebbero essere sufficienti a spiegare come si e’ formata la struttura del cosmo”. Comprendere l’origine dell’Universo non e’ solo una questione filosofica, ma ci aiuta a rispondere a domande fondamentali su chi siamo e da dove veniamo. Questa nuova proposta offre una visione minimalista ma potente, elegante e potenzialmente confutabile. Questa e’ la scienza al suo meglio: previsioni chiare che le osservazioni future, come le misurazioni delle onde gravitazionali e della struttura cosmica, possono confermare o smentire. Questi nuovi risultati suggeriscono che potremmo non aver bisogno di elementi speculativi per spiegare il cosmo, ma solo di una profonda comprensione della gravità e della fisica quantistica. Se il modello venisse confermato, potrebbe segnare un nuovo capitolo nel modo in cui concepiamo la nascita dell’Universo.