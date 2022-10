AstroSamantha rientrata sulla Terra dopo quasi sei mesi nello spazio

Samantha Cristoforetti, appena rientrata sulla Terra dalla missione spaziale che l’ha tenuta impegnata per quasi sei mesi, tornera’ domani stesso in Germania. Lo annuncia l’agenzia spaziale europea Esa in un comunicato stampa. “Samantha e gli altri membri dell’equipaggio, noto come Crew-4, sono tornati a bordo del veicolo spaziale Crew Dragon Freedom, che si e’ sganciato autonomamente dalla Stazione il 14 ottobre 2022 alle 18:05 CEST – si legge nella nota Esa – Dopo aver completato una serie di burns da deorbita, Freedom e’ entrata nell’atmosfera terrestre e, il 14 ottobre 2022 alle 22:55 CEST, ha dispiegato i suoi paracadute per un ammaraggio morbido al largo delle coste della Florida”. “I membri della Crew-4 sono partiti alla volta della Stazione Spaziale il 27 aprile 2022 e vi hanno trascorso quasi sei mesi, vivendo e lavorando in orbita come membri dell’Expedition 67 della ISS. Nell’ambito della sua missione Minerva, Samantha ha sostenuto numerosi esperimenti europei e molti altri esperimenti internazionali in ambiente di microgravita’. Ora volera’ direttamente a Colonia, in Germania, dove sara’ monitorata dal team di medicina spaziale dell’ESA mentre si riadattera’ alla gravita’ terrestre presso il Centro Europeo Addestramento Astronauti (EAC) e la struttura “Envihab” del Centro aerospaziale tedesco (DLR)”. “L’arrivo di Samantha a Colonia e’ previsto alle 16 di domani”, e l’astronauta, fa sapere l’Agenzia Ue, potrebbe rispondere a qualche domanda dei giornalisti in aeroporto. Una vera e propria conferenza stampa e’ invece stata programmata per il prossimo 18 ottobre.