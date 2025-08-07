ASviS, Enrico Giovannini interviene al Global South Innovation 2025

Riproponiamo l’intervento di Enrico Giovannini interviene al Global South Innovation 2025.

Giovannini è Direttore Scientifico ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Professore ordinario di Statistica economica all’Università Tor Vergata di Roma, Enrico Giovannini è stato ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (2021-2022) e ministro del Lavoro (2013-2014). E’ co-fondatore e Direttore Scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Ha ricoperto ruoli internazionali come Chief Statistician dell’Ocse e presidente dell’Istat. Autore di oltre 120 articoli e 8 libri, è stato anche membro di numerosi comitati e commissioni internazionali, inclusa la Global Commission on the Future of Work. Giovannini è Presidente del Comitato Strategico che Entopan ha insediato in favore del Gruppo Ferraro.