ASviS live Rapporto 2023: lunedì 13 novembre il dibattito sulle istituzioni

Il 7/11/23 sono stati prospettati nelle notizie di stampa ASviS (qui), quattro eventi organizzati dall’Alleanza per approfondire le proposte contenute nell’ottava edizione del Rapporto. Il confronto sulla dimensione istituzionale dello sviluppo sostenibile potrà essere seguito sui canali dell’Alleanza.

La comunicazione dell’ Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) per approfondire i contenuti del Rapporto ASviS 2023 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” (qui) di 240 pagine focalizzati su ciascuna delle quattro dimensioni dello sviluppo sostenibile –istituzionale, sociale, ambientale ed economica –, in cui rappresentanti delle istituzioni e stakeholder chiave si confronteranno sulle numerose proposte avanzate nel documento. Gli appuntamenti si terranno il 13 novembre (istituzioni), il 14 novembre (società), il 21 novembre (economia) e il 6 dicembre (ambiente).

Gli eventi, ospitati dalla Clubhouse di Montecitorio grazie alla collaborazione con CEOForLife, saranno trasmessi in streaming alle ore 17.00 su questa pagina, sulla pagina Facebook dell’ASviS, (qui) sul canale YouTube ASviS e su altri media nazionali. I giornalisti e le giornaliste potranno seguire in presenza gli incontri: per accreditarsi scrivere a ufficiostampa@asvis.net.

PROGRAMMA ASVIS LIVE 13 NOVEMBRE

Introduce Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani

Alessandro Colucci, presidente dell’intergruppo parlamentare sviluppo sostenibile

Barbara Floridia, presidente della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Chiara Braga, presidente del gruppo del Partito democratico, Camera dei Deputati

Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale dei giovani

Filippo Salone, Coordinatore Gruppo di lavoro Goal 16 ASviS “Pace, giustizia e istituzioni solide”