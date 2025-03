ASviS Live sulla Costituzione a tre anni dalla riforma

Un dibattito tra esperte ed esperti per discutere su come tradurre in politiche il principio di giustizia intergenerazionale inserito nella Carta, anche in coerenza con il Patto sul futuro. Amato e Casellati tra i relatori ( https://www.youtube.com/live/ Ya8chZV3NxU ).

“La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?” Questo il titolo dell’evento organizzato dall’ASviS il 21 febbraio alle ore 9.30, presso il Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per celebrare la ricorrenza del terzo anniversario dell’inserimento in Costituzione del principio di giustizia tra generazioni, posto alla base del concetto di sviluppo sostenibile. Infatti, la riforma del febbraio 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale, sancendo l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, un risultato frutto anche dell’impegno dell’Alleanza.

Il dibattito vedrà un confronto tra esperte, esperti ed esponenti delle istituzioni, tra cui il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato e la Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, su come assicurare che le politiche pubbliche siano coerenti con i nuovi principi costituzionali.

Questa modifica, la prima nella storia della Repubblica italiana che ha riguardato la prima parte della Costituzione, dovrebbe determinare infatti importanti cambiamenti nelle politiche e nei comportamenti degli operatori economici e sociali. Tuttavia, risulta essere ancora poco conosciuta dall’opinione pubblica e non è stata trasformata in azioni concrete da parte delle istituzioni, le quali dovrebbero anche impegnarsi per far crescere la partecipazione giovanile alla vita politica, coerentemente con gli impegni assunti dall’Italia con la firma del “Patto sul futuro” (qui) https://asvis.it/notizie/2- 21493/focus-il-patto-sul- futuro-intende-portare-il- multilateralismo-fuori- dallorlo-del-baratro e la “Dichiarazione sulle future generazioni”, approvati dall’Assemblea Generale dell’Onu a settembre 2024.

Durante l’evento sarà presentata anche la campagna multipiattaforma di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla riforma costituzionale che l’ASviS ha realizzato con la Fondazione Pubblicità Progresso e il volume “Il clima in Costituzione” sulle implicazioni della riforma costituzionale per la definizione delle politiche pubbliche realizzato in collaborazione con Fondazione Ecco think tank.