ASviS presenta la sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Sarà presentata il prossimo venerdì 30 settembre, dalle 11 alle 13, nella sede di Rai Radio in via Asiago 10 (Roma), la sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’ASviS, la manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare il Paese sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale che quest’anno si terrà dal 4 al 20 ottobre.

Il Festival, che potrà essere seguito in presenza e in streaming, è organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che, con oltre 300 aderenti, è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030 dell’ONU, sottoscritta da tutti i Paesi del mondo il 25 settembre 2015.

Durante la conferenza stampa sarà presentato il programma dell’edizione 2022, che anche quest’anno si svolgerà nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi dello sviluppo sostenibile: saranno, infatti, centinaia gli eventi su tutto il territorio nazionale – consultabili sul sito www.festivalsvilupposostenibile.it – con l’obiettivo di coinvolgere, includere e dare voce alla società italiana sui temi cruciali per il futuro del Paese. Ma non solo. Come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa si estenderà a livello internazionale grazie al contributo delle sedi diplomatiche italiane.

Nell’occasione saranno inoltre presentati i risultati di una ricerca sulla conoscenza della sostenibilità da parte degli italiani, realizzata da Ipsos in collaborazione con ASviS, e le principali iniziative organizzate dall’ASviS e dai suoi Aderenti durante il Festival, insieme alla campagna di comunicazione istituzionale realizzata in collaborazione con il Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla conferenza stampa interverranno i Presidenti dell’ASviS Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il Vicedirettore Rai Radio Michele Gulinucci, il Direttore Rai per la Sostenibilità Roberto Natale e i rappresentanti dei partner del Festival.

PROGRAMMA

11:30 – 11:40 Introduce e modera

Michele Gulinucci, Vicedirettore Rai Radio

11:40 – 11:50 La Rai e la diffusione della cultura della sostenibilità

Roberto Natale, Direttore Rai per la Sostenibilità – ESG

11:50 – 12:10 Introduzione alla sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS

Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS

12:10 – 12:15 Presentazione ricerca IPSOS su Agenda 2030

Nando Pagnoncelli, Presidente IPSOS (video)

12:15 – 12:30 Domande da parte dei giornalisti

12:30 – 13:00 Interventi dei Partner del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Rossella Carrara, Vice Presidente Corporate Relations & Sustainability di Costa Group

Enrica Danese, Responsabile Institutional Communications, Sustainability Projects & Sponsorship

Riccardo Giovannini, EY Italy, Climate Change and Sustainability leader

Fabrizio Iaccarino, Head of Sustainabilty and Institutional Affairs Italy, Enel

Rossella Iorio, Head of ESG Service Excellence – Group ESG, UniCredit

Marisa Parmigiani, Responsabile sostenibilità, Gruppo Unipol

Lorenzo Radice, Responsabile sostenibilità di FS

Albino Russo, Direttore generale di ANCC-COOP