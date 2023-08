ASviS, tutto pronto per la presentazione del Rapporto 2023: appuntamento al 19 ottobre

Di seguito, il testo dell’ASviS messo in rete (www.asvis.it) lunedì 28 agosto 2023 relativo alla presentazione del Rapporto ASviS 2023.

Il documento, realizzato con il contributo di mille esperte ed esperti, offre analisi e proposte per l’avanzamento dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, a sette anni dalla scadenza dell’Agenda 2030.

E' giunto alla sua ottava edizione, il Rapporto ASviS "L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" (https://asvis.it/rapporto-asvis/) evidenziando i progressi e ritardi del nostro Paese verso il raggiungimento dei 17 Goal dell'Agenda 2030 (https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/) e identifica gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale del modello di sviluppo.

I contenuti del documento saranno illustrati in conferenza il 19 ottobre, a Roma e in diretta streaming, a istituzioni, a esperte ed esperti, e al grande pubblico. Interverranno per l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile il direttore scientifico, Enrico Giovannini, ed i presidenti, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, in dialogo con le istituzioni. L'ASviS è nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma "Tor Vergata", per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il Rapporto 2023, grazie al contributo dei mille esperti ed esperte delle oltre 320 organizzazioni aderenti (https://asvis.it/aderenti/) all’Alleanza, fornisce un quadro delle iniziative introdotte nel mondo, in Europa e in Italia a favore dello sviluppo sostenibile, permettendo di fare una valutazione ragionata a metà del percorso dell’Agenda 2030, (https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/) individuando le aree che richiederanno interventi decisi, tramite proposte articolate dai Gruppi di lavoro dell’Alleanza (https://asvis.it/gruppi-di-lavoro/).

Per consentire all’Italia di attuare l’Agenda 2030, firmata da 193 Paesi delle Nazioni unite, è necessario infatti modificare significativamente le politiche pubbliche, nazionali ed europee, le strategie del settore privato e i comportamenti individuali e collettivi. L’urgenza è dettata dalle numerose crisi, a partire dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, che hanno pesato negativamente sugli sforzi fatti dal 2015 a oggi.

Il programma e maggiori dettagli sull'evento sono in via di definizione.