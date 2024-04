Atalanta-Fiorentina 4-1, nerazzurri in finale Coppa Italia contro la Juve

(Adnkronos) –

L’Atalanta batte la Fiorentina per 4-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, ribalta la sconfitta per 1-0 incassata all’andata e si qualifica per la finale: il 15 maggio la squadra di Gasperini affronterà la Juventus.

La Fiorentina parte col piede sull’acceleratore e impegna Carnesecchi in occasioni in avvio. Il portiere bergamasco al 5′ blocca il tiro di Nico Gonzalez e al 7′ è attento sul tentativo di Belotti. Al primo affondo, l’Atalanta colpisce. Un rimpallo favorisce Koopmeiners che scatta verso la porta di Terracciano e fa centro con un sinistro chirurgico: 1-0 all’8′. La Fiorentina è scossa e i nerazzurri concedono subito il bis. Koopmeiners ruba palla a centrocampo, il break porta al tiro Scamacca: destro terrificante e gol spettacolare, il Var però cancella tutto per un pestone rifilato da Koopmeiners a Beltran nell’avvio dell’azione.

La Fiorentina si assesta e avanza il baricentro. Le occasioni migliori, però, capitano ai padroni di casa. Koopmeiners, sempre lui, si gira e tira al 24′: Terracciano è attento. De Ketelaere si fa vedere nel finale del primo tempo, il sinistro è impreciso per pochi centimetri.

Il secondo tempo si apre con una mazzata per la Fiorentina. Milenkovic sbaglia l’intervento, si fa scappare Scamacca e lo stende: cartellino rosso, viola in 10 dal 53′. In inferiorità numerica, la Fiorentina riesce a raddrizzare il match. Punizione di Biraghi, Martinez Quarta è libero di colpire di testa in beata solitudine: 1-1. L’Atalanta incassa il colpo e riparte alla ricerca del gol che varrebbe i supplementari. Missione compiuta al 75′ con un capolavoro di Scamacca. Sponda di De Ketelaere e sforbiciata del centravanti: 2-1. Quando l’overtime sembra l’epilogo inevitabile, i padroni di casa piazzano un micidiale uno-due nel recupero. Al 94′ Lookman viene servito da Scamacca sul filo del fuorigioco, sinistro incrociato e 3-1. Allo scadere, ci pensa Pasalic a far calare il sipario: 4-1, Atalanta in finale contro la Juve.