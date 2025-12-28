Atalanta-Inter 0-1, Lautaro Martinez riporta Chivu in vetta

(Adnkronos) –
Vince l’Inter. I nerazzurri trionfano nel big match della 17esima giornata di Serie A oggi, domenica 28 dicembre, battendo l’Atalanta 1-0 alla New Balance Arena di Bergamo. A decidere un gol di Lautaro Martinez nella ripresa. Con questo successo la squadra di Chivu torna al primo posto in classifica sorpassando il Milan e volando a 36 punti, a +1 sui rossoneri. Rimane invece decima a quota 22 l’Atalanta di Palladino.
Nella prossima giornata di campionato l’Atalanta ospiterà la Roma, mentre l’Inter sarà impegnata a San Siro contro il Bologna.