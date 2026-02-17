Atalanta ko 2-0 a Dortmund nell’andata del playoff: decidono Guirassy e Beier

(Adnkronos) – Si fa in salita la strada dell’Atalanta per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi perdono 2-0 al Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia nell’andata del playoff. A decidere il match i gol di Guirassy e Beier nel primo tempo. Tra otto giorni alla New Balance Arena servirà un’impresa ai ragazzi di Palladino per ribaltare il risultato.

Alla prima azione d’attacco i tedeschi passano in vantaggio. Al 3′ Beier lavora un buon pallone per Ryerson, cross perfetto per la testa di Guirassy che trafigge Carnesecchi. Al quarto d’ora ci prova di nuovo il Dortmund con una conclusione da fuori area di Beier che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 18′ il primo ammonito dell’incontro: è Reggiani per un’entrata in ritardo su Zalewski. Al 22′ arriva la prima opportunità per gli ospiti con Zalewski che va fino in fondo a sinistra, palla in mezzo rasoterra per Pasalic che non arriva di un soffio alla deviazione vincente. Al 25′ è ancora Zalewski a dare la scintilla, va via ancora una volta, poi da posizione molto defilata calcia, la palla arriva in qualche modo a Scamacca che perde il tempo per la battuta a rete.

Al 32′ torna a spingere il Dortmund e lo fa ancora sulla corsia mancina, palla a Svensson che calcia, la sua conclusione viene ribattuta. Un minuto più tardi altro tentativo da parte dei tedeschi con una conclusione di prima intenzione di Nmecha ancora respinta dalla difesa dell’Atalanta. Al 40′ giallo a Kossounou per un fallo su Guirassy e anche per Djimsiti per proteste. Al 42′ arriva il raddoppio giallonero: azione tutta in verticale con Nmecha che lancia Guirassy sulla sinistra, l’attaccante vede e trova a centro area Beier che deve solo appoggiare in rete. Nel recupero giallo a Scamacca per un intervento su Anton.

Doppio cambio per Palladino nell’intervallo. Escono Scamacca e Djimsiti, entrano Hien e Krstovic. Al 3′ ammonito Anton per una trattenuta. Al 9′ l’Atalanta riconquista una buona palla ai 30 metri dalla porta del Dortmund, Krstovic carica il destro ma ne viene fuori una conclusione poco potente che Kobel para senza particolari problemi. Al 18′ altro cambio per gli ospiti con Sulemana al posto di De Roon.

Al 22′ gialloneri vicini al tris. Su una corta respinta di Carnesecchi dagli sviluppi di un angolo, calcia Brandt concludendo di poco alto. Al 25′ i primi cambi di Kovac. Entrano Chukwuemeka e Adeyemi, escono Brandt e Beier. Al 33′ Bellingham prova l’incursione in area e cerca il contatto con Hien, l’arbitro lascia giustamente proseguire. Al 37′ Palladino toglie Zalewski e inserisce Samardzic, in contemporanea Kovac sostituisce Nmecha e Guirassy, con Fabio Silva e Sabitzer.

Al 41′ opportunità per l’Atalanta, palla in mezzo di Krstovic per l’inserimento di Sulemana che prova il colpo di testa ma non impatta il pallone. Due minuti dopo tentativo di Samardzic di sinistro, Kobel in tuffo para. La Dea chide in attacco ma il Borussia si difende con ordine e non concede occasioni da rete agli avversari. Finisce 2-0 per i tedeschi: tra otto giorni cercasi impresa alla New Balance Arena.