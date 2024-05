Atalanta ribalta la Salernitana, è aggancio alla Roma

SALERNO (ITALPRESS) – Nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, l’Atalanta vince 2-1 contro la Salernitana e aggancia la Roma al quinto posto, agguantando il treno Champions League. All’Arechi di Salerno, Scamacca e Koopmeiners rispondono al gol di Tchaouna: i ragazzi di Gasperini regolano una Salernitana già retrocessa, ma mai doma e ben messa in campo. Nonostante l’approccio positivo dell’Atalanta, il primo tempo si chiude a sorpresa con la Salernitana in vantaggio. La rete dei granata arriva al 18′ e porta la firma di Tchaouna, capace di approfittare dell’atteggiamento troppo molle della difesa bergamasca: l’attaccante francese si invola sulla fascia destra per poi concludere con un preciso sinistro all’angolino basso. Dall’altra parte, l’Atalanta si divora più volte il gol, soprattutto in avvio quando, al 7′, Miranchuk davanti a Fiorillo allarga troppo il sinistro non inquadrando la porta. Il triplo cambio ad inizio secondo tempo rende l’idea dell’insoddisfazione di Gasperini: in campo entrano Koopmeiners, Ruggeri e De Katelaere. La Salernitana prova a rimanere corta e a chiudere ogni pertugio, ma l’Atalanta cresce di pericolosità, grazie soprattutto alla qualità in rifinitura di Koopmeiners. Al 57′ i nerazzurri pareggiano con Scamacca, lesto a deviare in area piccola la sponda area di Pasalic. Sei minuti più tardi ci pensa, invece, Koopmeiners a completare la rimonta, servendosi di una potente conclusione dai venti metri. La Salernitana non intende arrendersi e, al 72′, sfiora il clamoroso 2-2, grazie alla conclusione dall’altezza del dischetto di Legowski, murata da Hateboer. Nel finale i bergamaschi provano a gestire il possesso palla, soffrendo, però, i tentativi in ripartenza di Tchaouna. Con questa vittoria l’Atalanta sale a quota 60 punti e raggiunge la Roma, avversaria nel prossimo weekend in un autentico spareggio per la Champions.

