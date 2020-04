Atc, piano per la ripartenza: bollino blu alle aziende in regola con norme anti Covid

Un “bollino blu” che attesti il rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza anti Covid nei cantieri edili della Campania. E’ la proposta lanciata dalla neonata associazione Atc (Associazione tecnici e costruttori della Campania), costituita nelle scorse settimane e che già conta oltre 2000 adesione tra titolari di imprese edili, ingegneri e architetti, e che domani sarà al tavolo di confronto convocato alla Regione Campania. Imprenditori e tecnici pensano al momento della ripresa preoccupandosi però che tutte le lavorazioni nei cantieri possano poi procedere speditamente, nel pieno rispetto delle norme di tutela degli addetti alle lavorazioni. Per l’ Atc, presieduta dall’ingegnere Rossano Ricciardi, il “bollino blu” potrebbe essere concesso attraverso la registrazione ad un apposito portale internet (quindi pubblico) dove poter registrare tutte le procedure seguite nei singoli cantieri. Nel frattempo l’Associazione tecnici e costruttori ha già istituito una task force finalizzata sia alla ricerca dei dispostivi di protezione individuale (a prezzi concorrenziali) sia a formare ed a istruire il personale operativo per le procedure da seguire operando nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid-19. Attivo, sempre presso la stessa associazione, anche un sportello di consulenza Covid 19, dove tutte le imprese possono chiedere chiarimenti utili alla risoluzione degli eventuali problemi che potrebbero presentarsi. Al tavolo di domani alla Regione, oltre alle misure di sostegno al settore (già provato da una grave crisi che ha fatto registrare da qualche anno a questo parte una riduzione delle imprese edili presenti sul territorio della Campania; crisi che potrebbe essere ulteriormente aggravata dal stop determinato dall’emergenza Coronavirus e dunque dai ritardati pagamento da parte della committenza), l’Atc proporrà anche l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio permanente, mettendo a disposizione i cantieri delle imprese associate in modo che possano diventare una sorta di laboratorio pilota di studio e aggiornamento delle misure per il contrasto al contagio da Coronovirus. Tra i compiti del tavolo permanente ci sarebbe anche quello di trasmettere un report settimanale al presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, stigmatizzando le casistiche individuate e le criticità rilevate e proporre eventuali correttivi.