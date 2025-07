Atc, taglio del nastro per il nuovo terminal bus di Capri

di Marco Milano

È stato inaugurato il nuovo terminal dell’Azienda Trasporti Campana Capri a Marina Piccola, nella baia dei Faraglioni. All’evento erano presenti i vertici dell’azienda e dell’amministrazione comunale. “Il nuovo capolinea a Marina Piccola è stato realizzato dall’azienda – ha spiegato Alberto Villa amministratore unico dell’ATC – per dare una nuova immagine di essa agli isolani e ai turisti che verranno a Capri. Inoltre, stamattina (lunedì ndr) inauguriamo il nuovo autobus già collaudato venerdì scorso. È in fase di avvio il nuovo sistema di bigliettazione, in modo tale da smaltire le file agli stazionamenti e capolinea e biglietterie dei bus – prosegue Villa – i tempi di attesa saranno minimi e daremo la possibilità anche ai residenti di non andare più fisicamente presso le biglietterie, per l’acquisto dei titoli di viaggio o abbonamenti, ma semplicemente permettendo con l’app, di acquistare i biglietti comodamente da casa e salire direttamente sull’autobus”. Un percorso di miglioramento di servizi per turisti e residenti è quanto messo in luce dal vicesindaco di Capri Roberto Bozzaotre. “Il nostro compito è quello di ascoltare l’esigenza del territorio e trasferirle all’azienda – ha detto Roberto Bozzaotre – Apprezziamo quindi il segnale che oggi viene dato dall’ATC soprattutto per quanto riguarda il capolinea di Marina Piccola e per la svolta tecnologica che sta provando a dare ai servizi e saremo attenti affinché il servizio possa avere degli effettivi miglioramenti – ha aggiunto il vicesindaco – certamente oggi la buona volontà di ATC si nota in queste iniziative che abbiamo in gran parte condiviso, però bisogna tenere a mente che questo è l’inizio di un percorso che deve favorire i nostri residenti, soprattutto per una serie di disagi che dobbiamo essere bravi ad ascoltare e risolvere. Inoltre, bisogna imparare a dare ai turisti dei servizi efficienti e più apprezzabili possibili. Siamo speranzosi che inizi un percorso condiviso di collaborazione e di miglioramento insieme”. Progetto e design è dell’ingegnere Genny Della Rocca, curatore dei lavori dello stazionamento di Marina Piccola. “Si tratta di un intervento molto semplice ovvero la volontà di riportare alla tradizione caprese uno spazio precario con cannucciati e lamiere – ha detto Genny Della Rocca – Abbiamo restituito un angolino di Capri nella piazzetta dedicata ad Antonio De Curtis, con intervento delicato che ci consente una facile manutenzione. Un semplice restyling che però riporta lo stile di Capri giù a Marina Piccola”.