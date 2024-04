Atelier Eme Boulevard di piazza Vanvitelli, domani la presentazione della collezione primavera-estate

Atelier Emé, brand di abiti da sposa e cerimonia del gruppo Calzedonia, celebra l’arrivo della Primavera con un evento speciale venerdì 12 aprile nell’atelier di piazza Vanvitelli 10 dove sarà presentata la collezione Primavera Estate 2024 con focus sulle damigelle.

Lo sguardo del mondo sognante di Atelier Eme si posa sulle figure femminili che da sempre fanno da cornice alla sposa e che qui diventano protagoniste delle cerimonie in uno storytelling che sottolinea l’indissolubile legame tra la sposa e le sue damigelle, in una sorellanza trasferita ai look scelti per questo giorno così importante e celebrati da un indovinato dialogo di stile.

Sono le damigelle a dare sostegno alla sposa nel giorno più bello e questa collezione racconta la complicità attraverso il romanticismo e l’essenza dei sogni condivisi. Le damigelle 2024 si esprimono con tonalità che ricordano i colori della natura, indossando nuovi preziosi tessuti su modelli sorprendenti.

L’evento fin dal titolo, Atelier Emé Boulevard, fa riferimento al tema della leggerezza e di celebrazione del momento speciale qual è il matrimonio così come della festa che s’intende ricreare e che sarà il manifesto di questo evento.

La collezione Cerimonia si divide in due mood: Think Outside The Box, che introduce ad un’attenta ricerca ai dettagli, con nuance vitaminiche che sprigionano una danza di colore energica e vitale; Supernatural Escape, un’ode alla femminilità con abiti che spaziano da silhouette fluide a volumi audaci, con lavorazioni tipiche dell’Haute Couture. Un viaggio onirico che prende ispirazione dalla natura e dai paesaggi mitologici. Una tavolozza di tonalità naturali che gioca con le sfumature dell’acqua e della terra.

L’evento ideato da Martina De Gregorio titolare di Atelier Emé Napoli che promette di diventare virale e che si svolgerà in & out tra scenografie e momenti d’intrattenimento sia all’esterno che all’interno dell’atelier, si avvale di numerosi partner che daranno il proprio tocco di unicità tra arte, food, drink ed entertainment.

Gli ospiti saranno accolti da “mini boutique” all’aperto che esaltano l’artigianalità in tutte le sue forme e che si sposano con la sartorialità di Emé: ci sarà il cestaio con intrecci di cesti a mano, l’artista che dipinge sulle borse di paglia, la fiorista che regala i mini bouquet, le torte in palette con la collezione Cerimonia con i fiori spatolati, la salumeria chic di panini gourmet. Spunti per un matrimonio ricercato e che esalta la manifattura artigianale.

Un appuntamento da non perdere dove sono attesi numerosi invitati e dove non mancheranno i volti più celebri delle influencer partenopee, le immancabili Emé girls.