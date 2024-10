Atelier Emé Napoli, domenica 20 ottobre la sfilata di presentazione della collezione Sposa 2025 all’HBtoo

Atelier Emé Napoli, brand di abiti da sposa e cerimonia del gruppo Calzedonia, annuncia la presentazione della collezione Sposa 2025 con un evento speciale domenica 20 ottobre presso l’HBtoo. “È un inno alla purezza e all’amore – si legge in una nota – quello celebrato e impresso sui favolosi abiti della nuova collezione sempre nel segno della leggerezza e della femminilità. Ad aprire e chiudere il fashion show ci saranno varie performance e sense experiences che daranno vita ad un evento corale che celebra appunto l’amore in una ideale dualità tra bianco e nero, come negli scacchi. In questa partita vince la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi. Ciascuno di questi sarà protagonista dello show targato Atelier Emé con la partecipazione di tanti importanti partner d’eccezione”.

L’evento ideato da Martina De Gregorio, titolare di Atelier Emé Napoli, che vedrà la partecipazione eccezionale di Veronica Maya e Barbara Petrillo, vivrà di momenti teatrali abbinati ad altri più intimi tra scenografie e momenti d’intrattenimento in diversi angoli del celebre locale di Coroglio. Ciascun partner darà il proprio personale tocco di unicità tra arte, food, drink ed entertainment.

Come le trame che compongono un abito sartoriale Atelier Emé, anche la sinergia delle diverse aziende e addetti ai lavori coinvolti s’intreccerà dando vita ad un’ambiziosa creazione frutto dell’eccellenza made in Italy, un capolavoro: dai bozzetti realizzati live da un’illustratrice, a situazioni di entertainment tema scacchi, agli scatti optical, a coreografie, musica e dj set, fino al drink e sweet moments nonché inebrianti profumi, sono tante le sorprese che attendono gli ospiti.

Un appuntamento da non perdere dunque dove non mancheranno come da tradizione volti celebri, wedding planner nonché le influencer partenopee, le immancabili Emé girls.

