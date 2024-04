Atelier Emé presenta la collezione Primavera Estate 2024: ed è fashion mob a piazza Vanvitelli

È un fashion-mob quello andato in scena a piazza Vanvitelli negli ambienti in & out dello store Atelier Emé per la presentazione della collezione Cerimonia Primavera Estate 2024 con focus sulle Damigelle.

Atelier Emé Boulevard, evento ideato dalla titolare Martina De Gregorio con il coordinamento di Andrea Russo, event e wedding planner, ha assunto i tratti di un evento corale che ha coinvolto il meglio della maestria artigianale napoletana per diversi settori.

Esaltare l’artigianalità in tutte le sue forme è il concept su cui l’evento è stato creato.

Partendo dalla sartorialità degli abiti, ad illustratori, artigiani, cake designer e live painter.

Abiti eterei e sofisticati declinati in una palette di colori pastello alternata a toni vitaminici e decisi nati da Silvia Falconi direttrice creativa del brand che ha onorato l’evento con la sua presenza, indossati da modelle con make up firmato Benedetta Riccio hanno attirato l’attenzione degli ospiti introducendoli ad un vero e proprio show. Seguendo la logica di ticket colorati e brandizzati, come in vero Luna Park romantico, consegnati dal team Le Mille Me Communication agli intervenuti che consentivano l’accesso alle varie forme d’arte presenti sotto forma di mini boutique realizzate ad hoc per il concept da Nando Schiattarella – This is Love Boutique Events – è stato possibile ammirare live il lavoro affascinante e professionale di ciascun partner che ha dato vita ad un mini show nello show offrendo spunti autentici per un matrimonio ricercato con il proprio tocco di unicità tra arte, food, drink ed entertainment. All’interno dello store, la mom & fashion influencer Marica Ferrillo con il brand Evisage linea di skin care, accanto alla postazione di Paola Langella coach pilates, yoga, nutrizione. Sulla scelta dell’abito gioca un ruolo importante il colore, studiato dai consulenti armocromia di Effetto Visivo. Un matrimonio perfetto è quello tra l’abito e il profumo in questa sede rappresentato da Essentia Parfum Bar che omaggiava gli ospiti di piccole fiale a portér personalizzate mixando diversi bouquet. Aperitivi primaverili e rinfrescanti di Tanya Future – Bar Catering hanno dato una nota frizzante all’evento. Ad esaltare la manifattura artigianale, la boutique di Alfredo di Matteo il Mastro Cestaio di DMA all’opera mentre intrecciava i cesti a mano, l’artista Chiara Di Donato che dipingeva sulle borse di paglia, Claudia De Luca Flower designer, con omaggi di mini bouquet. Dolci assaggi quelli di Emanuela Casizzone Bear Bakery Lab con torte decorate da fiori spatolati in abbinamento alla palette degli abiti Atelier Emé, accanto alla salumeria per l’occasione in veste chic di panini gourmet di Salumeria Malinconico; occhi puntati sulle illustrazioni eleganti di Alessia Lombardi con in Live sketcher che omaggiava gli ospiti dei bozzetti schizzati al momento. Ricercate ed eleganti le creazioni fatte a mano di Lisa Vergara per Mahli Home. Non è una festa senza palloncini di Blink – Party Solution che svettavano sulla piazza e dintorni brandizzati Atelier Emé. La musica è la nota fondamentale e ha raddoppiato il volume, affidata all’interno dello store al dj Varon e fuori alla musica dal vivo di Improvvisazioni Sonore.

All’evento, fotografato dall’obiettivo del fotografo Pasquale Cuorvo e ripreso dal video maker Giorgio Angelini, non sono mancate le Emé girls: capitanate dalla brand ambassador Barbara Petrillo e provenienti da tutta la Campanaia, hanno partecipato Renata Goncalves moglie del calciatore del Napoli Mario Rui, Teresa Chirico, Roberta Ascione, Brigida Abruzzese, Annalisa De Martino, Giovanna De Donato, Simona Illiano, e Priscilla Avolio, Roberta Sabatelli, Francesca Esposito.

Alcune wedding planner del panorama wedding campano e la presentatrice Veronica Maya, gli speaker di Radio Kiss Kiss Marco & RAF.

Grande successo ha ottenuto la lotteria dove sono stati messi in palio alcuni premi tra cui borse di paglia dipinte di Chiara Di Donato, prodotti skin care di Evisage di Marica Ferrillo e creazioni di Mahli Home.

1 di 23