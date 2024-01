Atelier Pellecchia, focus sull’abito da sposo: sfilano le grandi firme dell’abbigliamento da cerimonia

Il nuovo anno inizia sotto i migliori auspici e ricco di novità per l’Atelier Pellecchia nel segno dello stile, del glamour e dell’eleganza. L’atelier di via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania ospiterà infatti domenica 21 gennaio a partire dalle ore 18 la presentazione non di uno ma di diversi brand di abbigliamento per sposo e cerimonia selezionati tra i nomi che da anni l’Atelier Pellecchia ha il piacere di accogliere e con cui intrattiene un rapporto di stima reciproca e professionale duraturo nel tempo.

Nell’atelier di Giugliano ci sarà una sfilata con focus sullo sposo durante la quale gli ospiti ammireranno le collezioni dei brand Carlo Pignatelli, Rocchini, Palazzo 1991, Mulish, Musani Couture e Bharnaba che si alterneranno presentando i must have della nuova collezione Primavera Estate 2024.

Un evento rivolto non solo ad un pubblico maschile ma anche ad un parterre femminile che avrà modo di conoscere da vicino gli abiti da cerimonia del brand napoletano Alessandro Legora.

Un appuntamento dunque da non perdere e motivo di orgoglio professionale per l’Atelier Pellecchia, da due generazioni impegnato nel settore tessile dedicando ampio spazio alla cerimonia uomo, con focus sposo, che da tempo propone in atelier prestigiosi marchi del panorama made in Italy.

Si rinnova anche in questa occasione la possibilità di attivare il Members Club Pellecchia, iniziativa che riserva agli sposi alcuni privilegi in esclusiva quali sconti, cadeaux, esperienze a tema tra lifestyle, beauty, food and beverage.

Come già accaduto negli appuntamenti precedenti, anche domenica 21 gennaio gli ospiti saranno intrattenuti nel corso dell’evento con uno show cooking a base di finger food accompagnato da una degustazione di vini attraverso la guida di un sommelier, si rilasseranno sulle note del dj set e scopriranno altre novità in serbo per loro per questo importante happening d’inizio anno.

A dare un tocco esclusivo all’evento la presenza di un ospite speciale, il giornalista napoletano Carlo Alvino, e della conduttrice Fabiola Cimminella, in qualità di presentatrice della sfilata.