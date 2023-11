Atelier Pellecchia, sfila lo sposo di Rocchini. In passerella anche il campione Massimiliano Rosolino

È stata una domenica trascorsa in grande stile all’Atelier Pellecchia per la presentazione della collezione Rocchini sposo 2024 in via Antica Consolare Campana 153 a Giugliano in Campania.

I “padroni di casa” Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore con il team formato da Giorgio, Carlo e Luigi hanno dato il benvenuto agli ospiti che hanno ammirato la collezione sposo del brand legato all’atelier Pellecchia da un saldo rapporto di collaborazione e stima reciproca.

Erano presenti il founder Giuseppe Rocchini insieme al figlio Matteo nuova generazione alla guida dell’azienda così come il direttore commerciale Massimo Visconti. Il tempo è trascorso scandito dai vari cambi di look Rocchini indossati da modelli in coppia con gli outfit femminili di Rosa Biondillo e tante sorprese la più importante è stata la presenza del campione sportivo Massimiliano Rosolino che ha catalizzato l’attenzione nel ruolo di modello facendo divertire gli ospiti con le sue gag. In tema fashion grandi consensi ha ricevuto anche l’influencer impre che si è prestata al gioco modaiolo indossando un total look maschile Rocchini.

Prosegue l’indovinata iniziativa del “Members Club Pellecchia” consegnato ai presenti, un’iniziativa che riserva agli sposi alcuni privilegi in esclusiva quali sconti, cadeaux, esperienze a tema tra lifestyle, beauty, food and beverage.

Tra show cooking a base di finger food targato Villa Andrea di Isernia in abbinamento ad una degustazione di vini campani serviti con l’attenta esposizione di un sommelier, sulle note della selezione musicale del dj set.

Un cadeau speciale donato agli ospiti prima di andare via, il bracciale in argento da scegliere nella bianca, dorata o rosé, targato Bracciali Infinity e saldato al polso da un macchinario ad altissima precisione.

Non finisce qui. A gennaio l’Atelier Pellecchia ospiterà un altro brand con un happening di presentazione delle collezioni 2024 per cerimonie e sposi. Stay tuned!