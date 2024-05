Atelier Pellecchia, vanno in scena l’Uomo e la Donna da cerimonia: in passerella i marchi alla moda

L’Atelier Pellecchia, punto di riferimento nel territorio campano nella scelta dell’abito da sposo o da cerimonia sia uomo che donna, ha dato vita ad un evento esclusivo nel segno dell’eleganza e della moda. Il cortile esterno dell’atelier di via Antica Consolare Campana domenica 5 maggio si è trasformato per una sera in un teatro a cielo aperto dove gli ospiti accolti da hostess sorridenti accomodati su poltrone bianche hanno assistito alla sfilata by night della collezione Sposo uomo e Cerimonia uomo e donna 2024 condotta da Fabiola Cimminella. Un appuntamento che chiude un ciclo d’incontri presso l’atelier Pellecchia volti a mostrare da vicino la manifattura e l’eleganza propria del made in Italy, la cura dei dettagli e la straordinaria abilità di tutto lo staff guidato da Nicola Pellecchia e Flora Di Fiore nel guidare il cliente alla scelta dell’abito perfetto.

Sotto un cielo stellato e lungo una scenografica passerella bianca sono andati in scena completi uomo studiati per lo sposo e caratterizzati da una doppia anima, cool ed elegante, declinati nelle palette di colori più in voga per questa stagione 2024: dai toni pastello fino ai più decisi e ancora con applicazioni preziose per un look sparkling. Tra i brand di moda in passerella, Carlo Pignatelli, Rocchini, Palazzo 1991, Mulish, Canali, Musani Couture, Armani, Hugo Boss, e per i look femminili Atelier Legora, Fabrizia Dea, Rosa Biondillo, Musani Couture, Bagatelle. Applauditi da un ricco parterre di ospiti gli abiti sono stati protagonisti della serata e hanno fatto sognare con colpi di fulmine chi era alla ricerca dell’abito perfetto per il grande giorno. In prima fila due volti noti e amici dell’Atelier Pellecchia, Federica Calemme e Luigi Lauro, entrambi in look eleganti tra quelli selezionati e proposti dall’Atelier Pellecchia della collezione 2024.

Al termine della sfilata, gli ospiti sono stati invitati ad entrare in atelier per ammirare da vicino le collezioni e partecipare ad un vero e proprio happening nel segno dell’intrattenimento con live show cooking e una light dinner proposta da Villa Andrea di Isernia in abbinamento a degustazioni di vini campani serviti con l’attenta esposizione di un sommelier.