Atex, affitti brevi: appello degli operatori del settore extralberghiero al sindaco di Sorrento

Atex, associazione che rappresenta gli operatori del turismo extralberghiero e del relativo indotto, ha chiesto al sindaco di Sorrento Massimo Coppola di ottenere dal ministro Santanché l’inserimento nel Tavolo ad hoc che il ministro sta istituendo con i Comuni maggiormente “aggrediti” dagli affitti brevi e da un numero eccessivo di strutture extralberghiere. Inoltre Atex ha chiesto al sindaco di avviare un confronto con il Comune di Rimini che ha elaborato precise proposte per fronteggiare questa priorità.

“Siamo sicuri che il Sindaco di Sorrento raccoglierà il nostro appello – dice Sergio Fedele, presidente Atex Campania – Massimo Coppola è sempre stato sensibilissimo a questo problema e alla necessità di regolamentare il settore extralberghiero e soprattutto gli affitti brevi. Come Atex siamo stati sempre in prima linea, convinti che l’attuale situazione penalizzi in primis gli operatori in regola. Mesi fa presentammo le nostre proposte alla Consulta del Turismo di Sorrento. La stessa cosa abbiamo fatto in occasione della nostra partecipazione ad un Commissione Sicurezza del Comune di Napoli. Abbiamo inoltre presentato tabelle analitiche che dimostrano come a Sorrento i coefficienti di densità ricettiva abbiano superato di 4 volte i valori tollerabili”.

Per Fedele “occorre intervenire subito. Cominciando senza esitazione con gli Affitti Brevi che devono essere considerati imprese a tutti gli effetti con l’obbligo della scia comunale e del Codice Identificativo regionale. È importante che il Sindaco Coppola riesca a far includere Sorrento nel Tavolo della regolamentazione delle strutture ricettive recentemente annunciato dal Ministro Santanchè. Altrettanto importante che il Comune di Sorrento si confronti con il Comune di Rimini per conoscere e valutare le proposte messe in campo dal Comune emiliano. La difesa del turismo in penisola sorrentina e della qualità di vita dei suoi residenti passa attraverso queste indispensabili regolamentazioni”.