Atex, sos alla Regione e ai Comuni: Finanziamenti alle isole minori, guai a perdere questa opportunità

“Non si deve perdere l’ occasione dei finanziamenti per le Isole Minori previsti dal Governo”. Ad affermarlo sono Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, e Graziano D’Esposito, presidente di Atex Isola di Capri, i quali rendono noto di “aver trasmesso una comunicazione all’assessore regionale al Turismo e ai due sindaci di Capri e Anacapri nella quale abbiamo evidenziato l’ importanza di non perdere una straordinaria opportunità”.

Fedele e D’Esposito ricordano che “al fine di rafforzare la politica nazionale per la promozione della sicurezza a fronte di rischi naturali e, al contempo, rivolgere un’attenzione particolare ai territori insulari che presentano gravi e permanenti svantaggi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare ha predisposto un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere e selezionare manifestazioni di interesse da parte di Regioni ed Enti locali, recanti proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture pubblici, insistenti sui territori delle Isole minori”. “A questa prima fase – coninuta la nota – seguirà una seconda, in cui le manifestazioni di interesse valutate positivamente saranno ammesse ad una successiva procedura di valutazione indetta con apposito Avviso pubblico che definirà i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti al fine di accedere al finanziamento. Da qualche giorno sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti interessati entro il termine perentorio del giorno 29 febbraio 2024. L’ isola di Capri non puo perdere tali risorse. Abbiamo dato la nostra disponibilità alle Istituzioni locali di collaborare per la preparazione di questa manifestazione d’ interesse”.