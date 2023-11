Atida eFarma Italy investe 1 mln € a Bacoli per la nuova sede. Robot ma anche nuovi assunti: 37 entro l’anno

Con un investimento di circa 1 milione di euro per la realizzazione del nuovo polo operativo, Atida eFarma Italy, distaccamento italiano del colosso europeo Atida, e-commerce europeo di prodotti sanitari, “conferma la sua presenza sul territorio italiano e la volontà di rimanere e investire al Sud”. La nuova sede di Bacoli, in provincia di Napoli, inaugurata oggi alla presenza di Hugo Van Santen, Cfo global Atida, degli investitori Mark Steinberg e Pii Ketvel di Marcol e di Francesco Zaccariello, fondatore di eFarma e oggi Managing Director di Atida eFarma Italy, con una superficie di oltre 6.000 mq, ricopre la funzione di polo commerciale, strategico e logistico per Atida eFarma. Il centro, con funzione di stoccaggio e distribuzione di oltre 60.000 prodotti per la cura e il benessere della persona, è stato protagonista – sottolinea la Società – di un ingente ammodernamento che, oltre all’ampliamento della superficie, ha coinvolto anche l’introduzione di nuovi macchinari, rendendolo così un magazzino innovativo distribuito su tre piani e dotato di tecnologie di automazione parziale. L’investimento non ha interessato solamente le infrastrutture e le tecnologie, ma anche il personale dipendente: nella prima metà del 2023 sono state assunte 21 nuove figure e, entro la fine dell’anno, sono previsti altri 16 inserimenti. A oggi l’azienda conta più di 95 dipendenti.